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Киноафиша Сериалы Начало

Начало (2022 - 2022)

Kai duan 18+
Год выпуска 2022
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Tencent QQ
Продолжительность сериала 11 часов 15 минут
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О чем сериал

Обычная девушка Ши Цин садится в обычный автобус и оказывается во временной петле. Раз за разом она переживает ужасную трагедию — взрыв, в котором гибнет и она, и все пассажиры. А после она снова оказывается в том же месте, все вокруг совершают одни и те же действия, которые приводят к неизменному печальному результату. Отчаявшись что-либо изменить, Ши Цин случайно затягивает в эту петлю и попутчика, молодого программиста Сяо Хэ Юня. Вместе они пытаются найти способ изменить свою судьбу и предотвратить аварию, но для этого им придётся пережить ещё немало повторяющихся циклов.
 

В ролях
В ролях
Дэн Лью
Лю Ицзюнь
Бай Цзинтин
Чжао Цзиньмай
Лю Тао
Хуан Цзюэ
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Начало - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 15 эпизодов
 
Кадры из сериала
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