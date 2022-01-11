Обычная девушка Ши Цин садится в обычный автобус и оказывается во временной петле. Раз за разом она переживает ужасную трагедию — взрыв, в котором гибнет и она, и все пассажиры. А после она снова оказывается в том же месте, все вокруг совершают одни и те же действия, которые приводят к неизменному печальному результату. Отчаявшись что-либо изменить, Ши Цин случайно затягивает в эту петлю и попутчика, молодого программиста Сяо Хэ Юня. Вместе они пытаются найти способ изменить свою судьбу и предотвратить аварию, но для этого им придётся пережить ещё немало повторяющихся циклов.

