Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Выжившие: Блогггер
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Выжившие: Блогггер
Выжившие: Блогггер (2021 - 2021) Выжившие: Блогггер 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 9 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность 1 час 3 минуты
Смотреть за 1 рубль
О чем сериал

Российский драматический сериал «Выжившие: БЛОГГГЕР» – это история о человеке, который снимает видеоролики в условиях постапокалипсиса. Необходимость выживать порой толкает людей на чудовищные поступки: они уходят в леса, занимаются мародерством и даже решаются на убийства. Парень по имени Гоша не отправился в лес и не спрятался в деревенском доме у бабушки. Он отыскал заброшенный храм и превратил его в умный дом. С помощью технических навыков Гоша обеспечил себя едой. А чтобы не заскучать, герой завел видеоблог.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Алексеев
Алексей Алексеев
Александр Лырчиков
Алексей Овсянников
Алексей Овсянников
Александра Ревенко
Александра Ревенко
Георгий Кудренко
Георгий Кудренко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Выжившие: Блогггер - Сезон 1 Сезон 1
2021, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
«Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Приложение киноафиши