Российский драматический сериал «Выжившие: БЛОГГГЕР» – это история о человеке, который снимает видеоролики в условиях постапокалипсиса. Необходимость выживать порой толкает людей на чудовищные поступки: они уходят в леса, занимаются мародерством и даже решаются на убийства. Парень по имени Гоша не отправился в лес и не спрятался в деревенском доме у бабушки. Он отыскал заброшенный храм и превратил его в умный дом. С помощью технических навыков Гоша обеспечил себя едой. А чтобы не заскучать, герой завел видеоблог.