Когда-то давно в доме Юмми появился необычный малыш — милый щенок корги по имени Моко. Поначалу отношения Юмми и Моко не заладились — девочка боялась, что не сможет обеспечить щенку комфортную жизнь, так как сама еще слишком юна. Но корги доказал Юмми, что главное не умение, а искренняя любовь и забота о ближнем, с тех пор девочка и щенок — лучшие друзья. Но однажды в их жизни появляется кое-кто еще! Неподалеку от дома Юмми и Моко падает метеорит, после чего пришелец из космоса мистер Оу сообщает девочке, что ее щенок на самом деле вовсе не корги, а инопланетянин! Мистер Оу доказывает свою правоту, демонстрируя способности Моко — помогает ему заговорить — и объясняет, что прибыл на Землю не просто так. Моко грозит опасность, и только Юмми и Оу могут помочь ему!