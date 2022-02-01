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Постер сериала Корги по имени Моко. Защитники планеты
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Киноафиша Сериалы Корги по имени Моко. Защитники планеты

Корги по имени Моко. Защитники планеты (2022 - …)

Flying MOCO – Planet Protection Plan 18+
Год выпуска 2022
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 5 минут
Продолжительность сериала 50 минут

О чем сериал

Когда-то давно в доме Юмми появился необычный малыш — милый щенок корги по имени Моко. Поначалу отношения Юмми и Моко не заладились — девочка боялась, что не сможет обеспечить щенку комфортную жизнь, так как сама еще слишком юна. Но корги доказал Юмми, что главное не умение, а искренняя любовь и забота о ближнем, с тех пор девочка и щенок — лучшие друзья. Но однажды в их жизни появляется кое-кто еще! Неподалеку от дома Юмми и Моко падает метеорит, после чего пришелец из космоса мистер Оу сообщает девочке, что ее щенок на самом деле вовсе не корги, а инопланетянин! Мистер Оу доказывает свою правоту, демонстрируя способности Моко — помогает ему заговорить — и объясняет, что прибыл на Землю не просто так. Моко грозит опасность, и только Юмми и Оу могут помочь ему!

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Сезоны
Корги по имени Моко. Защитники планеты - Сезон 1 Сезон 1
2022, 10 эпизодов
 
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