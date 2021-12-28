Сериал «Отряд 2039» – это турецкий фантастический боевик, сиквел фильма «Волк». События разворачиваются в недалеком будущем. В свете нескольких инновационных изобретений и кровопролитных воин человечество быстро приближается к техногенной катастрофе. События в разных странах разворачиваются по непредсказуемым сценариям и грозят вылиться в Третью мировую войну, которую не переживет уже никто. Спасти наш мир от уничтожения должен специальный отряд отважных солдат из нескольких дружественных государств.