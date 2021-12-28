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мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Киноафиша Сериалы Отряд 2039

Отряд 2039 (2021 - 2022)

BÖRÜ 2039 18+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис BluTV
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
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О чем сериал

Сериал «Отряд 2039» – это турецкий фантастический боевик, сиквел фильма «Волк». События разворачиваются в недалеком будущем. В свете нескольких инновационных изобретений и кровопролитных воин человечество быстро приближается к техногенной катастрофе. События в разных странах разворачиваются по непредсказуемым сценариям и грозят вылиться в Третью мировую войну, которую не переживет уже никто. Спасти наш мир от уничтожения должен специальный отряд отважных солдат из нескольких дружественных государств.

В ролях
В ролях
Тугче Ачикгёз
Доган Байрактар
Мурат Аркын
Туба Сунгуролу
Дениз Угур
Дженай Тюрксевер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Отряд 2039 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
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