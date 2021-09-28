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Киноафиша Сериалы Выжившие: Сено
Выжившие: Сено (2021 - 2021) Выжившие: Сено 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность 1 час 10 минут
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О чем сериал

Сериал «Выжившие: Сено» рассказывает о судьбе одной семьи, чудом спасшейся во время пандемии неизвестного вируса. Лев, его дочь Надя и сын Алексей живут на окраине опустевшей деревушки. Они ведут натуральное хозяйство, растят коз и стараются как можно реже общаться с другими людьми. Ведь отец семейства знает, что в «новом мире» смерть несет не только сон больше двух часов в сутки, но и любой незваный гость. Однажды в деревню приходят мародеры, которые решают присвоить себе хозяйство и запасы Льва.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Коротков
Артём Шевченко
Владимир Голицын
Софья Резник
Светлана Мамрешева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Выжившие: Сено - Сезон 1 Сезон 1
2021, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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