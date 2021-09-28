Сериал «Выжившие: Сено» рассказывает о судьбе одной семьи, чудом спасшейся во время пандемии неизвестного вируса. Лев, его дочь Надя и сын Алексей живут на окраине опустевшей деревушки. Они ведут натуральное хозяйство, растят коз и стараются как можно реже общаться с другими людьми. Ведь отец семейства знает, что в «новом мире» смерть несет не только сон больше двух часов в сутки, но и любой незваный гость. Однажды в деревню приходят мародеры, которые решают присвоить себе хозяйство и запасы Льва.