ПРАКТИКА HR 2026 — 4 события по ключевым HR-направлениям в один день на одной площадке

5 марта в Москве состоится мероприятие ПРАКТИКА HR 2026. Домом этого события станет отель «Рэдиссон Славянская» (пл. Евразии, д. 2).
ПРАКТИКА HR 2026 — интенсивный практикум со скрупулезным погружением в наиболее актуальные вопросы каждого направления. Участников ждут разборы конкретных случаев из реальной деятельности спикеров-практиков. В каждом выступлении будут собраны самые важные выводы и инструкции как действовать оптимально.
Потоки в рамках ПРАКТИКИ HR 2026:
- RECRUITMENT | Современные подходы и инструменты
- T&D | Стратегия и тактика корпоративного обучения
- IC | Корпоративная культура и внутренние коммуникации
- C&B | Материальная и нематериальная мотивация
В залах тематических потоков директора по управлению персоналом и руководители HR-направлений представят свои реализованные HR-проекты в формате практических кейсов и поделятся актуальными инструментами для решения HR-задач.
В число спикеров войдут представители таких компаний, как X5 tech, Сбер, Альфа-Банк, Т-банк, Роснано, Лента, Спортмастер, ПЭК, Купер, Русская медная компания, БФТ-Холдинг, Том Тэйлор, КРОК, Гулливер, Петрович.
Для кого:
- Директоров по персоналу и HR BP
- Руководителей и экспертов по подбору, оценке, адаптации сотрудников
- Провайдеров услуг и разработчиков HR Tech решений
- Руководителей корпоративных учебных центров, направлений L&D, T&D и управления талантами
- T&D и L&D специалистов, планирующих развитие карьеры
- Корпоративных тренеров и коучей, EdTech-экспертов и консультантов
- Руководителей отделов внутренних коммуникаций, развития бренда работодателя, отделов по корпоративной культуре
- Руководителей по C&B
- Руководителей по HR-брендингу
- Поставщиков услуг и решений в сфере C&B
- Директоров по организационному развитию
- Руководителей по HR-автоматизации