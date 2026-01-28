Оповещения от Киноафиши
ПРАКТИКА HR 2026 — 4 события по ключевым HR-направлениям в один день на одной площадке

28 января 2026 11:44
80+ спикеров, 600+ участников и 10 часов нетворкинга.

5 марта в Москве состоится мероприятие ПРАКТИКА HR 2026. Домом этого события станет отель «Рэдиссон Славянская» (пл. Евразии, д. 2).

ПРАКТИКА HR 2026 — интенсивный практикум со скрупулезным погружением в наиболее актуальные вопросы каждого направления. Участников ждут разборы конкретных случаев из реальной деятельности спикеров-практиков. В каждом выступлении будут собраны самые важные выводы и инструкции как действовать оптимально.

Потоки в рамках ПРАКТИКИ HR 2026:

  • RECRUITMENT | Современные подходы и инструменты
  • T&D | Стратегия и тактика корпоративного обучения
  • IC | Корпоративная культура и внутренние коммуникации
  • C&B | Материальная и нематериальная мотивация

В залах тематических потоков директора по управлению персоналом и руководители HR-направлений представят свои реализованные HR-проекты в формате практических кейсов и поделятся актуальными инструментами для решения HR-задач.

В число спикеров войдут представители таких компаний, как X5 tech, Сбер, Альфа-Банк, Т-банк, Роснано, Лента, Спортмастер, ПЭК, Купер, Русская медная компания, БФТ-Холдинг, Том Тэйлор, КРОК, Гулливер, Петрович.

Для кого:

  • Директоров по персоналу и HR BP
  • Руководителей и экспертов по подбору, оценке, адаптации сотрудников
  • Провайдеров услуг и разработчиков HR Tech решений
  • Руководителей корпоративных учебных центров, направлений L&D, T&D и управления талантами
  • T&D и L&D специалистов, планирующих развитие карьеры
  • Корпоративных тренеров и коучей, EdTech-экспертов и консультантов
  • Руководителей отделов внутренних коммуникаций, развития бренда работодателя, отделов по корпоративной культуре
  • Руководителей по C&B
  • Руководителей по HR-брендингу
  • Поставщиков услуг и решений в сфере C&B
  • Директоров по организационному развитию
  • Руководителей по HR-автоматизации
Виктория Аморина
Виктория Аморина
