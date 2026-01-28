ПРАКТИКА HR 2026 — 4 события по ключевым HR-направлениям в один день на одной площадке

5 марта в Москве состоится мероприятие ПРАКТИКА HR 2026. Домом этого события станет отель «Рэдиссон Славянская» (пл. Евразии, д. 2).

ПРАКТИКА HR 2026 — интенсивный практикум со скрупулезным погружением в наиболее актуальные вопросы каждого направления. Участников ждут разборы конкретных случаев из реальной деятельности спикеров-практиков. В каждом выступлении будут собраны самые важные выводы и инструкции как действовать оптимально.

Потоки в рамках ПРАКТИКИ HR 2026:

RECRUITMENT | Современные подходы и инструменты

T&D | Стратегия и тактика корпоративного обучения

IC | Корпоративная культура и внутренние коммуникации

C&B | Материальная и нематериальная мотивация

В залах тематических потоков директора по управлению персоналом и руководители HR-направлений представят свои реализованные HR-проекты в формате практических кейсов и поделятся актуальными инструментами для решения HR-задач.

В число спикеров войдут представители таких компаний, как X5 tech, Сбер, Альфа-Банк, Т-банк, Роснано, Лента, Спортмастер, ПЭК, Купер, Русская медная компания, БФТ-Холдинг, Том Тэйлор, КРОК, Гулливер, Петрович.

Для кого: