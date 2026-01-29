Оповещения от Киноафиши
В Москве состоится концерт группы «Земляне»

В Москве состоится концерт группы «Земляне»

29 января 2026 18:37
В Москве состоится концерт группы «Земляне»

Любимые хиты в живом исполнении.

6 февраля в 20:00 в Москве пройдет концерт группы «Земляне». Домом мероприятия стане клуб Magnus Locus, который находится в старинном особняке в центре города. Это выступление положит начало новому концертному году для знаменитого коллектива.

«Земляне» начинают новое турне. В ближайшее время они также сыграют в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах. Фанаты получит возможность вновь воочию понаблюдать за музыкантами на сцене, услышать любимые песни, а также зарядиться незабываемыми эмоциями. Кроме того, в 2026 году состоится онлайн-релиз концертного фильма «“Земляне”. Возвращение легенды».

В Москве состоится концерт группы «Земляне»

«Земляне» имеют статус одной из крупнейших рок-групп в истории российской музыки. На их песнях выросло уже не одно поколение слушателей, а на выступлениях неизменно наблюдается аншлаг.

В программу предстоящего концерта вошли золотые хиты, которые прозвучат в живом исполнении. 6 февраля в Magnus Locus будут исполнены треки, известные каждому. Публику ждет сердечная атмосфера и масса позитивных впечатлений.

Концерт пройдет 6 февраля в клубе Magnus Locus. Сбор с 19:00, начало — в 20:00. Билеты доступны на сайте magnuslocus.ru, возрастное ограничение — 18+.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
