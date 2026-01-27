Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали представителями бренда Monte Carlo

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и музыкальный продюсер Яна Рудковская — первые знаменитости, которые стали лицами нового отечественного бренда одежды и товаров для дома Monte Carlo. Звездная пара снялась в соответствующей фотосессии, над которой работал именитый фешен-фотограф Данил Головкин. Плющенко и Рудковская были признаны именно теми персонами, чей стиль конгениален эстетике бренда на стыке моды, музыки и спорта. Модная концепция Monte Carlo заключается в совмещении спорт-шика, утонченности и нестареющей классики.

Рудковская также стала первым покупателем одежды бренда в день его презентации на Radio Monte Carlo Golf Cup летом 2025 года. В компании своего супруга она презентовала коллекцию Apres-ski.

В ходе фотосета Рудковская и Плющенко предстали в нескольких разных образах. Яна примерила лаконичные брюки глубокого шоколадного цвета с кардиганом и узорным шарфом, трендовый коричневый спортивный костюм, согревающий жилет. Евгений же показался в объемном бежевом кардигане и бежевых чиносах, а также в зеленом утепленном жилете с бежевым спортивным костюмом. По словам Рудковской, спорт и мода вполне совместимы.

Осенне-зимняя коллекция Monte Carlo уже доступна на официальном сайте бренда, в мультибрендовых магазинах Golf Market и «Русские сезоны». Вскоре она также появится на Lamoda.