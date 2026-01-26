Оповещения от Киноафиши
Что чувствуют растения: вышел дублированный трейлер фильма «Молчаливый друг»

Что чувствуют растения: вышел дублированный трейлер фильма «Молчаливый друг»

26 января 2026 13:29
Новый режиссерский проект признанной венгерской постановщицы Ильдико Эньеди. Идея этого проекта возникла у нее еще двадцать лет назад.

Кинопрокатная компания «Русский Репортаж» представила локализованный трейлер биографической драмы «Молчаливый друг», которую по собственному сценарию сняла Ильдико ЭньедиО теле и душе», «История моей жены»). В российских кинотеатрах картина стартует 19 февраля.

Действие развернется сразу в нескольких эпохах. В 1908 году в Марбургский университет поступает первая студентка, в 1972 году робкий студент без памяти влюбляется в свою однокурсницу, а в 2020 году нейробиолог из Гонконга не имеет возможности покинуть университетский кампус из-за пандемии. Основной локацией всех трех сюжетных линий является ботанический сад, в котором все это время растет величественное дерево гинкго билоба.

В актерском составе задействованы такие звезды мирового кино, как Тони Люн Чу-Вай и Леа Сейду. Также в фильме снялись Луна Ведлер, Энцо Брумм и другие. Премьера состоялась на прошлогоднем Венецианском кинофестивале, где Ведлер удостоилась премии Марчелло Мастроянни как лучшая молодая актриса.

Также интересно, что Тони Люн Чу-Вай, готовясь к съемкам, изучал развитие познавательных способностей у младенцев, побывал в трех университетах и встречался с нейробиологами. Кроме того, актер занимался английским языком, чтобы выработать британский акцент.

