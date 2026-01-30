Свести разведенные мосты: 7 увлекательных фильмов и сериалов о спасении брака

Остроумная комедия от режиссера мелодрамы «Страна Саша» Юлии Трофимовой со звездным кастом: Александр Петров, Юлия Хлынина, Тихон Жизневский, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Егор Корешков и Юлия Снигирь.

Супурги Катя и Иван переживают нелгкий период в семейных отношениях и даже собираются развестись. Чтобы спасти брак, они решаются на необычный экперимент: месяц с ними будет жить Комментатор — психолог, который высказывает вслух все их мысли и желания.

Любопытно, что к подобной теме — проговаривания своих сокровенных мыслей черех другого человека — Юлия Трофимова уже обращалась в 2019 году в своей короткометражке «Комментатор», только в ней речь шла не о семейной паре, а об офисном работнике.

Посмотреть комедию «Комментируй это» можно в кино с 29 января.

Продолжение нашумевшего сериала-альманаха Дарьи Мороз, главные роли в котором исполнили Юлия Снигирь, Равшана Куркова, Данил Стеклов, Артем Ткаченко и Григорий Верник.

Исследуя разные грани человеческих отношений, режиссер как продолжает истории уже знакомых героев, так и представляет зрителям новых. Персонажи новелл страдают от одиночества, неожиданно влюбляются, борются с собственной ревностью. Особое внимание уделено тому, с какими проблемами в браке сталкиваются новоиспеченные семьи и уже сложившиеся ячейки общества. В одной из серий главный герой узнает о противоречивом прошлом своей жены, в другой — супруги, много лет находящиеся в браке, переживают кризис в отношениях и думают о разводе.

Посмотреть 2 сезон сериала «Секс. До и после» можно в онлайн-кинотеатре Okko с 23 января.

Ремейк одноименной драмы Ингмара Бергмана с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн в главных ролях. Со стороны Джонатан и Мира — идеальная пара, которая в любви и воспитывает ребенка. Однако чем больше времени супруги проводят друг с другом, тем больше проблем и разногласий вскрывается в их отношениях. Чтобы понять, стоит ли продолжать совместную жизнь, герои должны максимально честно ответить себе и друг на другу на вопросы о любви, искренности, страсти и своих истинных желаниях.

Отличительная черта сериала — его камерность, практически театральность. Большая часть сюжета разворачивается в стенах дома героев, а напряжение создается не внешними событиями, а предельно откровенными диалогами Джонатана и Миры.

Можно ли сохранить любовь и взаимоуважение, если находиться вместе 24 часа в сутки? Герои Джеймса МакЭвоя и Шэрон Хорган неожиданно сталкиваются с самой большой за свой десятилетний брак проблемой — вынужденной изоляцией во время карантина. Запертые в четырех стенах, они переосмысливают свои отношения и пытаются понять, возможно ли решить конфликты и разногласия так, чтобы не травмировать их сына.

Психотерапевтическая мелодрама от режиссера «Дьявол носит Prada» Дэвида Фрэнкела.

Кэй (Мерил Стрип) и Арнольд (Томми Ли Джонс) в браке уже 30 лет. Дети повзрослели и покинули родительское гнездо, страсть угасла, и кажется, что больше ничего не держит супругов вместе. Пытаясь вновь разжечь искру в отношениях, герои обращаются за помощью к эксцентричному семейному психологу, чьи методы приводят к противоречивым и порой комичным последствиям.

Райан Гослинг и Мишель Уильямс в мелодраме о том, что кризис в отношениях может наступить гораздо раньше, чем принято считать.

Дин и Синди — молодая пара, воспитывающая маленькую дочь. Их отношения развивались бурно и страстно, но спустя всего несколько лет становится понятно, что герои совершенно разные. Он — безнадежный романтик без особых амбиций. Она — уставшая от тяжелой работы медсестра, мечтающая о чем-то гораздо большем. Столкнувшись с кризисом в отношениях, Дин и Синди пытаются выяснить, что когда-то привлекло их друг в друге и способно ли то чувство удержать их вместе.

Комедийная мелодрама режиссера Роба Райнера («Когда Гарри встретил Салли») с Брюсом Уиллисом и Мишель Пфайффер в роли супругов Бена и Кэти, которые спустя 15 лет совместной жизни решают развестись.

Бен — беззаботный весельчак-оптимист, Кэти — строгая перфекционистка. Когда герои полюбили друг друга за эти черты, отличающие их друг от друга, но спустя годы накопившихся обид и недомолвок именно они стали их раздражать. Отправив детей в летний лагерь, Бен и Кэти решают пересмотреть свои отношения и вспомнить, с чего все начиналось, чтобы понять, стоит ли им дать друг другу второй шанс или лучше разойтись.