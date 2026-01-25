Оповещения от Киноафиши
Выжить на необитаемом острове: 8 вариаций робинзонады в кино

Выжить на необитаемом острове: 8 вариаций робинзонады в кино

25 января 2026 11:29
Выжить на необитаемом острове: 8 вариаций робинзонады в кино

Рэйчел Макадамс застряла на острове с боссом — худший «тимбилдинг» в ее жизни.

Что будет, если отправить на необитаемый остров клерка, кинозвезду вроде Леонардо ДиКаприо или инфлюенсера? Каждый год кинематограф возвращается к вечному сюжету робинзонады, ставшему идеальной лабораторией для изучения человеческой природы. Здесь в условиях экстремального выживания нет правил и слетают все социальные маски, а на кону оказывается сама жизнь. В зарубежном прокате с 30 января стартует как раз один из таких фильмов — психологический хоррор «На помощь!» с Рэйчел Макадамс и Диланом О’Брайеном. Вспоминаем и другие лучшие фильмы о борьбе за существование на клочке суши посреди океана.

«Пляж»

Выжить на необитаемом острове: 8 вариаций робинзонады в кино

Молодой американец Ричард в исполнении Леонардо ДиКаприо в поисках экзотики приезжает в Таиланд и получает карту к таинственному райскому острову, где живет утопическая коммуна во главе с харизматичной Тильдой Суинтон. Но, как известно, нет рая без изъяна. Фильм Дэнни Бойла, снятый по культовому роману Алекса Гарленда, — это история о бегстве от цивилизации, которое оборачивается новыми ловушками и смертельными опасностями. Картина в свое время популяризировала туристический поток на тайские острова, а еще, возможно, сформировала будущую моду на ретриты.

«Треугольник печали»

Выжить на необитаемом острове: 8 вариаций робинзонады в кино

Взрыв яхты миллиардеров. Капитан-марксист в исполнении Вуди Харрельсона. После кораблекрушения горстка выживших — модели-инфлюенсеры (Харрис Дикинсон и Чарлби Дин), олигархи и обслуживающий персонал — оказывается на необитаемом острове. Так роскошный круиз в фильме Рубена Эстлунда, обладателя двух «Золотых пальмовых ветвей», превращается в остроумную притчу о выживании. В новых условиях рушится привычная иерархия и социальные роли теряют значение. Власть переходит от тех, кто козыряет своими Rolex, к тем, кто умеет ловить рыбу и разжигать костер.

«Голубая лагуна»

Выжить на необитаемом острове: 8 вариаций робинзонады в кино

Романтическая история Рэндала Клейзера о двух детях, выживших после кораблекрушения и выросших на необитаемом острове. Юные Брук Шилдс и Кристофер Аткинс воплощают на экране метафору невинности, исследуя, как в изоляции зарождаются чувства и происходит взросление вне рамок общества. Безупречные пейзажи и номинация на «Оскар» за операторскую работу делают эту картину вечной классикой чистого эскапизма. Проект стал настолько популярным, что впоследствии сняли продолжение истории «Возвращение в голубую лагуну», на этот раз со взрослеющими на острове Милой Йовович и Брайаном Краузе.

«Изгой»

Выжить на необитаемом острове: 8 вариаций робинзонады в кино

Менеджер Чак Ноланд в виртуозном исполнении Тома Хэнкса после крушения самолета проводит около четырех лет на необитаемом острове. Роберт Земекис показывает не только физический процесс выживания, но и борьбу с безумием, ментальную работу человека, который остро нуждается в общении и пытается сохранить рассудок в условиях изоляции. Это кино — гимн стойкости и переосмыслению истинных ценностей. А еще высказывание против одержимости собственной карьерой, ведь в погоне за статусом и деньгами можно упустить много важного в жизни.

«Человек — швейцарский нож»

Выжить на необитаемом острове: 8 вариаций робинзонады в кино

Самый неординарный взгляд на тему, пронизанный черным юмором, от дуэта режиссеров Дэна Квана и Дэниела ШайнертаВсе везде и сразу»). Потерявший всякую надежду Хэнк (Пол Дано) находит на берегу труп (Дэниэл Рэдклифф) и обнаруживает, что тот обладает неожиданно полезными для выживания свойствами. Абсурдная завязка превращается в глубокую и трогательную историю о дружбе и силе человеческого духа, получившую награду за режиссуру на «Сандэнсе».

«Маяк»

Выжить на необитаемом острове: 8 вариаций робинзонады в кино

Мрачный, гипнотический триллер Роберта Эггерса, где необитаемый остров — это проклятый клочок земли с маяком, а борьба идет не столько с природой, сколько с собственным разумом. Два смотрителя XIX века в противоборстве Уиллема Дефо и Роберта Паттинсона, запертые в тесном пространстве, медленно сходят с ума от изоляции, алкоголя и мистических видений. Черно-белая съемка создает неповторимую атмосферу и отсылает к шедеврам немого кинематографа, в частности к фильмам Фридриха Вильгельма Мурнау и Фрица Ланга. Эта психологическая робинзонада, наполненная аллюзиями на античные мифы и рассказы Эдгара По, основана на реальных историях о пропавших без вести смотрителях маяков. Хоррор был отмечен призом ФИПРЕССИ в Двухнедельнике режиссеров Канн и номинирован на премию «Оскар» за лучшую операторскую работу.

«Остров иллюзий»

Выжить на необитаемом острове: 8 вариаций робинзонады в кино

Когда инфлюенсерша Мэдисон (Эмили Теннант) в одиночестве приезжает в Таиланд за новым контентом, ее жизнь превращается в настоящий триллер. Знакомство с харизматичной попутчицей (Кассандра Нод) и поездка на «секретный» райский остров оборачиваются кошмаром. Оказавшись в изоляции без связи, героиня сталкивается не только с базовыми проблемами выживания, но и с главной угрозой цифровой эпохи — кражей собственной жизни. Этот фильм — сатира на поколение, живущее в онлайне и новый взгляд на робинзонаду, в которой главным ресурсом для выживания становится не огонь или вода, а контроль над цифровым «я». В мире, где личность можно скопировать и присвоить, оказаться на необитаемом острове — значит исчезнуть из всех лент новостей, не оставив и следа.

«Любовь на острове»

Выжить на необитаемом острове: 8 вариаций робинзонады в кино

Мечта любой фанатки: оказаться на необитаемом острове с кумиром. Но что, если остров не совсем необитаемый, и «дикий» пляж — всего лишь уединенный уголок территории отеля. А еще туда почему-то регулярно прибывают новые охотницы за звездой. Героиня Аманды Байнс, втайне пользуясь дарами курорта, разыгрывает перед рок-идолом (Крис Кармак) идеальную робинзонаду на фоне живописного берега. Рэндал Клейзер, режиссер «Голубой лагуны», создает не драму выживания, а остроумную комедию о фанатизме. Это анти-«Изгой», где главная цель — не разжечь огонь, а поддерживать пламя иллюзии любой ценой.

Ольга Корф
Ольга Корф
