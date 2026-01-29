О духовном поиске и силе материнской любви: вышел трейлер фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»

Кинопрокатная компания Ray of Sun Pictures представила трейлер духоподъемного роуд-муви «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» — это продолжение кыргызстанской картины 2024 года «Рай под ногами матерей». Сиквел стартует в российских кинотеатрах 5 февраля. На этот раз главные герои отправятся в путешествие по России. Специальные премьерные показы фильма пройдут в Москве, Махачкале и Казани.

В центре сюжета — взрослый с интеллектом ребенка Адиль (Эмиль Эсеналиев) и его девятилетний друг Самир, отличающийся смекалкой и смелостью. Вместе они решают проделать путь из Кыргызстана через всю Россию, чтобы исполнить заветную мечту мальчика.

В актерский состав также вошли Павел Майков, Станислав Бондаренко, Омар Алибутаев и Алексей Щербаков. Режиссером выступает Руслан Акун.

Оригинальный фильм «Рай под ногами матерей» неожиданно стал хитом, завоевав Гран-при и награду в номинации «Лучшая операторская работа» на XIII Московском международном кинофестивале «Будем жить», а также Гран-при международного Фестиваля Правильного кино. Кроме того, первая часть за четыре дня в прокате в Киргизии и Казахстане собрала около $2 млн.