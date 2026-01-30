Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Новости Мальчик и его друзья запускают кулинарный бизнес в трейлере фильма «Драники»

Мальчик и его друзья запускают кулинарный бизнес в трейлере фильма «Драники»

30 января 2026 10:00
Мальчик и его друзья запускают кулинарный бизнес в трейлере фильма «Драники»

Кино, наполненное теплом, юмором и яркими эмоциями.

Дистрибьютор «Атмосфера кино» представил трейлер комедии для всей семьи «Драники». Это новый проект от создателей «Не одна дома», «Мой папа — медведь» и «На деревню дедушке». В прокате картина стартует 26 февраля.

В центре сюжета — подросток Макс, который вместо того, чтобы провести зимние каникулы с одноклассниками, вынужден отправиться вместе с родителями в деревню. Кроме того, мальчик случайно узнает, что родители пребывают в бедственном положении. Дело в том, что папа потерял работу, так что семейству больше нечем выплачивать ипотеку. В деревне Макс впервые пробует такое блюдо, как драники. В этой связи у него возникает прорывная идея, которая позволит помочь родителям. Вместе с новыми друзьями Макс превращает старый дедов УАЗик в фудтрак и начинает торговать драниками. Сначала все идет хорошо, но у ребят появляются влиятельные враги. Смогут ли дети преодолеть эти неожиданные препятствия?

Главные роли исполнили Мирон Лебедев, Ева Смирнова, Борис Дергачев, Валентина Мазунина, Ингрид Олеринская, Андрей Пынзару, Ирина Кобзева, Кирилл Ермаков и Георгий Волчек. Режиссером выступает Максим МаксимовКапитан Крюк», «Мой папа — медведь»). Авторы сценария Андрей Липов и Александр Бережной.

Фото: «Атмосфера кино»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
