Демон пришел за тобой: появился трейлер хоррора «Улыбка. Зарождение зла»

Кинопрокатная компания World Pictures выпустила дублированный трейлер индонезийского мистического хоррора «Улыбка. Зарождение зла», который стартует в кинотеатрах 12 февраля.

В центре сюжета — студентки медицинского колледжа по имени Пика и Арюм. Они собираются на стажировку в вновь открывшуюся клинику Лембаюнг, которая долгое время простояла закрытой. Циркулируют сплетни, что в недалеком прошлом в этих стенах совершил самоубийство один из врачей. Однажды ночью в стоматологическое отделение заявляется загадочная пациентка с пугающей улыбкой. После этого странного происшествия члены больничного персонала начинают трагически погибать, а сама улыбающаяся пациентка преследует девушек.

Когда у Арюм возникают признаки одержимости, Пика берется разгадать мрачные тайны клиники Лембаюнг, чтобы спасти подругу и себя. Времени, чтобы выжить, становится все меньше и меньше.

В фильме сыграли Таскья Намья, Ясамин Джасем, Арья Салока Первира, Даффа Вардхана,Тио Пакусадево, Паула Верховен, Марио Маулана и другие. Режиссер — Баим Вон.