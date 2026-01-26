В Вологде и Вологодской области состоится фестиваль сказок «Фрески Севера»

Оповещения от Киноафиши
26 января 2026 12:19
Мероприятие пройдет в конце февраля.

С 24 по 28 февраля в Вологде и Вологодской области пройдет семейный фестиваль сказок «Фрески Севера». В рамках этого проекта, рассчитанного как на детей, так и взрослых, объединятся кино, анимация, графика, чтение и устное повествование. Цель состоит в том, чтобы подать сказку не только как часть литературного наследия, но и как материал для современного творчества и коммуникации между разными поколениями.

«Фрески Севера» — самобытная инициатива, призванная возродить семейные традиции Русского Севера посредством искусства. В качестве участников будут задействованы молодые люди, семьи, художники, кинематографисты, аниматоры и дизайнеры. Символом фестиваля стал волшебный цветок с семью лепестками. Каждый из них соответствует отдельному направлению из программы.

1. Конкурс фильмов Фестиваля: «Четыре сказочных ключа».

Номинации:

Лучший игровой полнометражный фильм

Лучший игровой короткометражный фильм

Лучший анимационный фильм

Лучший документальный фильм.

2. Лаборатория оживших историй: «Свет теней».

Молодые авторы из Вологодской области представят не менее 5 коротких анимационных фильмов по мотивам семейных легенд и северных сказаний.

3. Мастерская образов: «Афиша моей сказки».

Дети и подростки из Школ креативных индустрий Вологды и Череповца выпустят авторские афиши к фильмам и анимации. Лучшие 20 афиш попадут на заключительную выставку.

4. Живые чтения: «Голоса Северного Леса».

Старинные сказки получат новую жизнь под аккомпанемент живой музыки.

5. Наставнический круг: «Семейный свиток».

Просмотр авторских фильмов и анимации о семье, родстве, диалог со зрителями всех возрастов.

6. Сказочное перо: «Легендариум Севера».

Дети, подростки и взрослые создадут собственные сказки. Из лучших текстов будет собрана книга — новый фольклорный свиток XXI века.

7. Кульминацией проекта станет пятидневный фестиваль. Финальная часть (24-28 февраля) пройдет на 13 киноплощадках г. Вологды, г. Череповца, г. Великого Устюга, г. Харовска, с. Климовска, с. Шуйского и с. Сокола. За пять дней фестиваля состоится более 40 событий — кино- и мультпоказы, спектакли, чтения и мастер-классы, которые соберут не менее 10 тысяч офлайн и онлайн зрителей.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Фрески Севера»
Виктория Аморина
