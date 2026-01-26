В Вологде и Вологодской области состоится фестиваль сказок «Фрески Севера»

С 24 по 28 февраля в Вологде и Вологодской области пройдет семейный фестиваль сказок «Фрески Севера». В рамках этого проекта, рассчитанного как на детей, так и взрослых, объединятся кино, анимация, графика, чтение и устное повествование. Цель состоит в том, чтобы подать сказку не только как часть литературного наследия, но и как материал для современного творчества и коммуникации между разными поколениями.
«Фрески Севера» — самобытная инициатива, призванная возродить семейные традиции Русского Севера посредством искусства. В качестве участников будут задействованы молодые люди, семьи, художники, кинематографисты, аниматоры и дизайнеры. Символом фестиваля стал волшебный цветок с семью лепестками. Каждый из них соответствует отдельному направлению из программы.
1. Конкурс фильмов Фестиваля: «Четыре сказочных ключа».
Номинации:
Лучший игровой полнометражный фильм
Лучший игровой короткометражный фильм
Лучший анимационный фильм
Лучший документальный фильм.
2. Лаборатория оживших историй: «Свет теней».
Молодые авторы из Вологодской области представят не менее 5 коротких анимационных фильмов по мотивам семейных легенд и северных сказаний.
3. Мастерская образов: «Афиша моей сказки».
Дети и подростки из Школ креативных индустрий Вологды и Череповца выпустят авторские афиши к фильмам и анимации. Лучшие 20 афиш попадут на заключительную выставку.
4. Живые чтения: «Голоса Северного Леса».
Старинные сказки получат новую жизнь под аккомпанемент живой музыки.
5. Наставнический круг: «Семейный свиток».
Просмотр авторских фильмов и анимации о семье, родстве, диалог со зрителями всех возрастов.
6. Сказочное перо: «Легендариум Севера».
Дети, подростки и взрослые создадут собственные сказки. Из лучших текстов будет собрана книга — новый фольклорный свиток XXI века.
7. Кульминацией проекта станет пятидневный фестиваль. Финальная часть (24-28 февраля) пройдет на 13 киноплощадках г. Вологды, г. Череповца, г. Великого Устюга, г. Харовска, с. Климовска, с. Шуйского и с. Сокола. За пять дней фестиваля состоится более 40 событий — кино- и мультпоказы, спектакли, чтения и мастер-классы, которые соберут не менее 10 тысяч офлайн и онлайн зрителей.