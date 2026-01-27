В прокат выходит киноверсия спектакля «Мертвые души» с Марией Ароновой и Владиславом Гандрабурой

С 7 февраля в кинотеатрах можно будет посмотреть киноверсию постановки Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова «Мертвые души» по одноименной поэме Николая Гоголя. В этот же день премьера пройдет в московском киноцентре «Октябрь». Главные роли в спектакле исполнили народная артистка России Мария Аронова и актер Владислав Гандрабура.

Впервые спектакль «Мертвые души» был представлен 27 апреля 2021 года в год 100-летнего юбилея Театра имени Евгения Вахтангова. С тех пор представление состоялось свыше 100 раз.

Автором идеи и постановки выступает заслуженный деятель искусств России Владимир Иванов. Над сценической версией работали Владимир Иванов и Андрей Тупиков. За сценографию и костюмы отвечает заслуженный художник России Максим Обрезков. Музыку сочинил Вячеслав Жуков. Режиссер по пластике — Сергей Землянский, художник по свету — Александр Матвеев, художник-гример — заслуженный работник культуры России Ольга Калявина. Звукорежиссеры — Анатолий Ибрагимов и Руслан Кнушевицкий. Помощник режиссера — Марина Марченко.

Киноверсия вахтанговского спектакля «Мертвые души» произведена телеканалом «Россия-Культура». Режиссером киноверсии является Валерий Спирин.