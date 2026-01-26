На Okko выйдет приключенческая комедия «Волчок»

29 января эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko станет доступен отечественный приключенческий блокбастер «Волчок». В театральный прокат картина вышла 4 декабря 2025 года, собрав 443 млн рублей.
Действие происходит в России на рубеже XIX и XX веков. В центре сюжета — кулачный боец по прозвищу Волчок (Евгений Ткачук), которого судьба сводит с осиротевшим тринадцатилетним дворянином Ваней Огарёвым (Марк-Малик Мурашкин). Мальчика ради получения огромного наследства пытается убить его алчный дядя Веснецкий (Даниил Воробьев). Волчок соглашается помочь Ване отбиться от головорезов, работающих на дядю. Вместе новые друзья отправляются в далекое и полное опасностей путешествие из Москвы в Нижний Новгород — там мальчика готов взять под свою защиту преданный друг его отца. Еще одно ключевое действующее лицо этой истории — миловидная охотница за головами Эльза (Юлия Хлынина), нанятая Веснецким.
В актерский состав также вошли Сергей Маковецкий, Андрей Смоляков, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Андрей Пынзару и другие. Режиссер — Константин Смирнов. Над сценарием он работал с Алексеем Безенковым, Ксенией Датновой и Вадимом Головановым. Бюджет проекта составил 620 млн рублей.