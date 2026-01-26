Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости На Okko выйдет приключенческая комедия «Волчок»

На Okko выйдет приключенческая комедия «Волчок»

26 января 2026 11:03
На Okko выйдет приключенческая комедия «Волчок»

Зрительский рейтинг фильма на «Кинопоиске» составляет 8 баллов из 10.

29 января эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko станет доступен отечественный приключенческий блокбастер «Волчок». В театральный прокат картина вышла 4 декабря 2025 года, собрав 443 млн рублей.

Действие происходит в России на рубеже XIX и XX веков. В центре сюжета — кулачный боец по прозвищу Волчок (Евгений Ткачук), которого судьба сводит с осиротевшим тринадцатилетним дворянином Ваней Огарёвым (Марк-Малик Мурашкин). Мальчика ради получения огромного наследства пытается убить его алчный дядя Веснецкий (Даниил Воробьев). Волчок соглашается помочь Ване отбиться от головорезов, работающих на дядю. Вместе новые друзья отправляются в далекое и полное опасностей путешествие из Москвы в Нижний Новгород — там мальчика готов взять под свою защиту преданный друг его отца. Еще одно ключевое действующее лицо этой истории — миловидная охотница за головами Эльза (Юлия Хлынина), нанятая Веснецким.

В актерский состав также вошли Сергей Маковецкий, Андрей Смоляков, Кирилл Полухин, Михаил Евланов, Андрей Пынзару и другие. Режиссер — Константин Смирнов. Над сценарием он работал с Алексеем Безенковым, Ксенией Датновой и Вадимом Головановым. Бюджет проекта составил 620 млн рублей.

Фото: «Централ Партнершип»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Вот что все смотрят в феврале: топ-10 фильмов, которые чаще всего «пиратили» — российская новинка ворвалась в тройку Вот что все смотрят в феврале: топ-10 фильмов, которые чаще всего «пиратили» — российская новинка ворвалась в тройку Читать дальше 27 февраля 2026
Плевались и шептались, но героем любовались: пенсионерам из «Московского долголетия» случайно показали эротику вместо «Сказки о царе Салтане» Плевались и шептались, но героем любовались: пенсионерам из «Московского долголетия» случайно показали эротику вместо «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 27 февраля 2026
Из ада в разведку: звезда «Люцифера» возглавил секретную операцию в новом сериале CBS — пилот уже взял 80% на RT Из ада в разведку: звезда «Люцифера» возглавил секретную операцию в новом сериале CBS — пилот уже взял 80% на RT Читать дальше 25 февраля 2026
96% на RT и 5,3 млн просмотров на Netflix: аниме Devil May Cry вернется со 2-м сезоном – уже есть первые кадры 96% на RT и 5,3 млн просмотров на Netflix: аниме Devil May Cry вернется со 2-м сезоном – уже есть первые кадры Читать дальше 24 февраля 2026
5 сериальных новинок, ради которых стоит отменить все планы: фанатов Гая Ричи и Шерлока в марте ждет настоящий праздник 5 сериальных новинок, ради которых стоит отменить все планы: фанатов Гая Ричи и Шерлока в марте ждет настоящий праздник Читать дальше 24 февраля 2026
Обратно в «Святое сердце»: все, что известно о перезапуске культовой «Клиники» Обратно в «Святое сердце»: все, что известно о перезапуске культовой «Клиники» Читать дальше 24 февраля 2026
Вслед за Дунком и Эггом: 5 сериалов и фильмов для тех, кто скучает по атмосфере «Рыцаря Семи Королевств» Вслед за Дунком и Эггом: 5 сериалов и фильмов для тех, кто скучает по атмосфере «Рыцаря Семи Королевств» Читать дальше 27 февраля 2026
«Горничная» – ожидаемо самый хитовый фильм у пиратов: а вот еще 5 проектов, которые чаще всего смотрели в феврале нелегально «Горничная» – ожидаемо самый хитовый фильм у пиратов: а вот еще 5 проектов, которые чаще всего смотрели в феврале нелегально Читать дальше 27 февраля 2026
«Да пошли они!»: собрали для вас первые отзывы на новую «Клинику» – помогут решить, смотреть ли перезапуск «Да пошли они!»: собрали для вас первые отзывы на новую «Клинику» – помогут решить, смотреть ли перезапуск Читать дальше 27 февраля 2026
Финал 4 сезона «Бриджертонов» усугубил главную проблему сериала: не понимаю, кому и зачем теперь ждать продолжение (обзор) Финал 4 сезона «Бриджертонов» усугубил главную проблему сериала: не понимаю, кому и зачем теперь ждать продолжение (обзор) Читать дальше 27 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше