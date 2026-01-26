На Okko выйдет приключенческая комедия «Волчок»

Вот что все смотрят в феврале: топ-10 фильмов, которые чаще всего «пиратили» — российская новинка ворвалась в тройку Читать дальше

Плевались и шептались, но героем любовались: пенсионерам из «Московского долголетия» случайно показали эротику вместо «Сказки о царе Салтане» Читать дальше

Из ада в разведку: звезда «Люцифера» возглавил секретную операцию в новом сериале CBS — пилот уже взял 80% на RT Читать дальше

96% на RT и 5,3 млн просмотров на Netflix: аниме Devil May Cry вернется со 2-м сезоном – уже есть первые кадры Читать дальше

5 сериальных новинок, ради которых стоит отменить все планы: фанатов Гая Ричи и Шерлока в марте ждет настоящий праздник Читать дальше

Обратно в «Святое сердце»: все, что известно о перезапуске культовой «Клиники» Читать дальше

Вслед за Дунком и Эггом: 5 сериалов и фильмов для тех, кто скучает по атмосфере «Рыцаря Семи Королевств» Читать дальше

«Горничная» – ожидаемо самый хитовый фильм у пиратов: а вот еще 5 проектов, которые чаще всего смотрели в феврале нелегально Читать дальше

«Да пошли они!»: собрали для вас первые отзывы на новую «Клинику» – помогут решить, смотреть ли перезапуск Читать дальше