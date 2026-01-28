Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Что смотреть в кино на этой неделе

Что смотреть в кино на этой неделе

28 января 2026 15:18
Что смотреть в кино на этой неделе

Добрые фильмы о спасении любви, история верной дружбы, мечты о кино и отреставрированные шедевры.

Комментируй это

Что: Сеанс семейной психотерапии в комедийном формате.

О чем: Катя и Ваня — семейная пара, которая находится на грани развода. В качестве эксперимента они соглашаются на необычное спасение брака: целый месяц вместе с ними будет жить комментатор, который будет озвучивать их мысли и чувства.

Почему зайдет: Актуальная сатира на психологические тренды.

Кому понравится: Тем, кто надеется спасти хрупкие отношения.

Чарли чудо-пес

Что: Добрый мультфильм о пушистых супергероях.

О чем: Дэнни и его любимый пес Чарли часто играют в супергеройские приключения. Но однажды судьба человечества действительно оказывается на волоске, и напарникам приходится спасать мир уже по-настоящему.

Почему зайдет: Новая красочная история о дружбе, отваге и верности.

Кому понравится: Тем, кто хочет простых и жизнеутверждающих историй.

Золотой дубль

Что: Спортивная драма о легенде футбола.

О чем: Выходец из «Спартака» Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата». Он ставит перед собой невыполнимую и не вполне реалистичную задачу, которую хочет достичь любой ценой и все-таки получить медаль чемпионата и победу в Кубке СССР вместе с новой командой.

Почему зайдет: Накал страстей на футбольном поле вперемешку с человеческими драмами.

Кому понравится: Фанатам спортивных фильмов вроде «Движения вверх» и «Тренера».

День рождения Сидни Люмета

Что: Поэма о юном мечтателе и мире кино.

О чем: Главному герою 17 лет, и он мечтает стать режиссером. Ключевым в его решении становится знаменитый фильм о справедливости и доброте Сидни Люмета. Более того, и у Люмета, и у нашего героя день рождения в один день.

Почему зайдет: Теплое авторское кино, которое заставляет поверить в то, что все возможно, если сильно верить.

Кому понравится: Таким же отчаянным и мечтательным киношникам.

Броненосец «Потемкин»

Что: Легендарное кино Сергея Эйзенштейна.

О чем: Матросов, организовавших бунт на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», приговаривают к расстрелу. Но команда корабля с храбым Вакуленчуком во главе выступает против. В это же время на берегу Одессы начинаются общественные волнения. Это дает толчок Первой русской революции.

Почему зайдет: Шедевр советского авангарда, который даже сто лет спустя смотрится крайне актуально.

Кому понравится: Поклонникам видов монтажа по Эйзенштейну.

Шоссе в никуда

Что: Самый загадочный триллер в карьере Дэвида Линча.

О чем: Фреда Мэдиссона обвиняют в убийстве собственной жены, однако в его камере вместо него оказывается другой человек — Пит Дейтон. Так начинается другая история, которая лишь на первый взгляд никак не коррелируется с завязкой.

Почему зайдет: 4k-реставрация виртуозного линчевского кино.

Кому понравится: Если вы уже разобрались с тем, кто убил Лору Палмер, и кем она была.

Отпуск по семейным обстоятельствам

Что: Французская комедия, напоминающая о семейных ценностях и любви к ближнему.

О чем: Крис и Антуан давно в разводе. Но их общий сын вот-вот потеряет зрение. Тогда родители решают отправиться в совместный отпуск как в старые добрые времена и, возможно, воскресить когда-то умершую любовь.

Почему зайдет: Трогательная история с фирменным для французов тонким юмором.

Кому понравится: Тем, кто верит, что чувства не умирают.

София Маргацкая
София Маргацкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Ушат фекалий на голову»! Финал «Рыцаря Семи Королевств» громят фанаты книг Мартина: пересмотрел с лупой и понял – люди бесятся зря «Ушат фекалий на голову»! Финал «Рыцаря Семи Королевств» громят фанаты книг Мартина: пересмотрел с лупой и понял – люди бесятся зря Читать дальше 24 февраля 2026
От «Тетради смерти» до «Атаки титанов»: 5 самых переоцененных аниме-героев в истории (Сон Джин-у в списке тоже есть!) От «Тетради смерти» до «Атаки титанов»: 5 самых переоцененных аниме-героев в истории (Сон Джин-у в списке тоже есть!) Читать дальше 24 февраля 2026
Зрители спорят до сих пор: Тарантино оставил в «Криминальном чтиве» 2 непростительных ляпа – объяснение есть лишь для №2 Зрители спорят до сих пор: Тарантино оставил в «Криминальном чтиве» 2 непростительных ляпа – объяснение есть лишь для №2 Читать дальше 24 февраля 2026
Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Ответ Netflix на хайп «Грозового перевала» не заставил себя ждать: заменой хита с Марго Робби станет этот мини-сериал Читать дальше 25 февраля 2026
Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Жесть уровня «Во все тяжкие»: это аниме свободно показывали в СССР – дети верещали от ужаса и боялись спать Читать дальше 25 февраля 2026
Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Чья бы корова мычала: Джон Сноу нашел в «Гарри Поттере» ляп размером с Хогвартс Читать дальше 25 февраля 2026
Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Эпос уровня «Рыцаря Семи Королевств»: лучшую игру про рыцарей превратят в сериал – без драконов, но так даже лучше Читать дальше 25 февраля 2026
Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Если никогда не смотрели дорамы, начните с этих 5 — я тоже сомневалась, но теперь не могу остановиться Читать дальше 25 февраля 2026
Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Антивоенное аниме Ghibli десятое в топ-100 величайших фильмов всех времен: даже японцы ошибаются на его счет Читать дальше 25 февраля 2026
13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы 13 мини-сериалов в жанре true crime, основанных на реальных событиях: флорентийский монстр, отравленный город и дети убийцы Читать дальше 25 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше