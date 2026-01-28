Что смотреть в кино на этой неделе

Добрые фильмы о спасении любви, история верной дружбы, мечты о кино и отреставрированные шедевры.

Что: Сеанс семейной психотерапии в комедийном формате.

О чем: Катя и Ваня — семейная пара, которая находится на грани развода. В качестве эксперимента они соглашаются на необычное спасение брака: целый месяц вместе с ними будет жить комментатор, который будет озвучивать их мысли и чувства.

Почему зайдет: Актуальная сатира на психологические тренды.

Кому понравится: Тем, кто надеется спасти хрупкие отношения.

Что: Добрый мультфильм о пушистых супергероях.

О чем: Дэнни и его любимый пес Чарли часто играют в супергеройские приключения. Но однажды судьба человечества действительно оказывается на волоске, и напарникам приходится спасать мир уже по-настоящему.

Почему зайдет: Новая красочная история о дружбе, отваге и верности.

Кому понравится: Тем, кто хочет простых и жизнеутверждающих историй.

Что: Спортивная драма о легенде футбола.

О чем: Выходец из «Спартака» Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата». Он ставит перед собой невыполнимую и не вполне реалистичную задачу, которую хочет достичь любой ценой и все-таки получить медаль чемпионата и победу в Кубке СССР вместе с новой командой.

Почему зайдет: Накал страстей на футбольном поле вперемешку с человеческими драмами.

Кому понравится: Фанатам спортивных фильмов вроде «Движения вверх» и «Тренера».

Что: Поэма о юном мечтателе и мире кино.

О чем: Главному герою 17 лет, и он мечтает стать режиссером. Ключевым в его решении становится знаменитый фильм о справедливости и доброте Сидни Люмета. Более того, и у Люмета, и у нашего героя день рождения в один день.

Почему зайдет: Теплое авторское кино, которое заставляет поверить в то, что все возможно, если сильно верить.

Кому понравится: Таким же отчаянным и мечтательным киношникам.

Что: Легендарное кино Сергея Эйзенштейна.

О чем: Матросов, организовавших бунт на броненосце «Князь Потемкин-Таврический», приговаривают к расстрелу. Но команда корабля с храбым Вакуленчуком во главе выступает против. В это же время на берегу Одессы начинаются общественные волнения. Это дает толчок Первой русской революции.

Почему зайдет: Шедевр советского авангарда, который даже сто лет спустя смотрится крайне актуально.

Кому понравится: Поклонникам видов монтажа по Эйзенштейну.

Что: Самый загадочный триллер в карьере Дэвида Линча.

О чем: Фреда Мэдиссона обвиняют в убийстве собственной жены, однако в его камере вместо него оказывается другой человек — Пит Дейтон. Так начинается другая история, которая лишь на первый взгляд никак не коррелируется с завязкой.

Почему зайдет: 4k-реставрация виртуозного линчевского кино.

Кому понравится: Если вы уже разобрались с тем, кто убил Лору Палмер, и кем она была.

Что: Французская комедия, напоминающая о семейных ценностях и любви к ближнему.

О чем: Крис и Антуан давно в разводе. Но их общий сын вот-вот потеряет зрение. Тогда родители решают отправиться в совместный отпуск как в старые добрые времена и, возможно, воскресить когда-то умершую любовь.

Почему зайдет: Трогательная история с фирменным для французов тонким юмором.

Кому понравится: Тем, кто верит, что чувства не умирают.