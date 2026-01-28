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Актер Антон Жижин ответил на вопросы Киноафиши

Проверено редакцией
Актер Антон Жижин ответил на вопросы Киноафиши

ТНТ продолжает показывать новый сезон реалити «Выжить в Стамбуле» с Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой, в котором две команды участников борются за солидный денежный приз в 10 миллионов рублей. В одной из команд собрались медийные личности, в другой — участники из народа.

Представитель звездной команды актер Антон Жижин ответил на вопросы Киноафиши и рассказал о своих кинематографических предпочтениях: назвал любимого режиссера и актера, а также выделил российский проект, который, по его мнению, достоин мировой аудитории.

Ваш любимый режиссер?

Мой любимый режиссер — Кристофер Нолан. Особенно нравится его фильм «Начало». Я пересматривал его раз десять — и каждый раз словно в первый. После него сложно смотреть что-то другое: нужно время, чтобы «очиститься», переосмыслить увиденное.

Сериал, который вы можете рекомендовать всем?

Рекомендую немецкий сериал «Тьма» от Netflix. В России, мне кажется, его видели немногие, так как он не получил широкого анонса. Сумасшедший сериал, который рассказывает об игре со временем, о взаимодействии с прошлым. Сценарий очень интересный: чувствуется, что авторы еще на этапе первого сезона знали, чем закончится третий. История выстроена целостно — это впечатляет. Всем советую!

Любимая комедия?

На данный момент моя любимая комедия — «Здравствуй, папа, Новый год» с Марком Уолбергом и Уиллом Ферреллом. Этот фильм всегда отлично разгружает после тяжелого дня — его можно включать хоть каждый день. У нас это семейное любимое кино.

Любимый актер? Чем он вас вдохновляет?

Сложно выделить кого-то одного. Но мне интересно наблюдать за британским актером Томом Харди. У него есть очень точные работы как в кино, так и в сериалах. Меня привлекает его актерская манера и личность в целом.

Любимый советский фильм?

Наверное, «Карнавальная ночь». Мой папа очень любит смотреть его перед Новым годом, и он привил эту любовь всей семье. Теперь мы по инерции смотрим этот фильм несколько дней подряд в преддверии новогодних праздников.

Что смотрите прямо сейчас? Можете что‑то посоветовать?

Недавно посмотрел сериал «Киностудия» Сета Рогена, хорошего комика с отличным чувством юмора. Сериал получился остросюжетным, где каждая серия — отдельное полотно. Он рассказывает о том, как устроена киноиндустрия в Голливуде, и отчасти высмеивает ее. Будет интересен всем, кто как-то связан с кино. Очень рекомендую!

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

Я бы посоветовал посмотреть «Волшебный участок». Особенно первый сезон, он кажется мне наиболее оригинальным. Второй сезон тоже хорош. Отдельно хочу отметить крутые спецэффекты и высокий уровень исполнения. Думаю, этот сериал достоин того, чтобы его увидели во всем мире.

Фото: ТНТ
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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