Представитель звездной команды актер Антон Жижин ответил на вопросы Киноафиши и рассказал о своих кинематографических предпочтениях: назвал любимого режиссера и актера, а также выделил российский проект, который, по его мнению, достоин мировой аудитории.
Ваш любимый режиссер?
Мой любимый режиссер — Кристофер Нолан. Особенно нравится его фильм «Начало». Я пересматривал его раз десять — и каждый раз словно в первый. После него сложно смотреть что-то другое: нужно время, чтобы «очиститься», переосмыслить увиденное.
Сериал, который вы можете рекомендовать всем?
Рекомендую немецкий сериал «Тьма» от Netflix. В России, мне кажется, его видели немногие, так как он не получил широкого анонса. Сумасшедший сериал, который рассказывает об игре со временем, о взаимодействии с прошлым. Сценарий очень интересный: чувствуется, что авторы еще на этапе первого сезона знали, чем закончится третий. История выстроена целостно — это впечатляет. Всем советую!
Любимая комедия?
На данный момент моя любимая комедия — «Здравствуй, папа, Новый год» с Марком Уолбергом и Уиллом Ферреллом. Этот фильм всегда отлично разгружает после тяжелого дня — его можно включать хоть каждый день. У нас это семейное любимое кино.
Любимый актер? Чем он вас вдохновляет?
Сложно выделить кого-то одного. Но мне интересно наблюдать за британским актером Томом Харди. У него есть очень точные работы как в кино, так и в сериалах. Меня привлекает его актерская манера и личность в целом.
Любимый советский фильм?
Наверное, «Карнавальная ночь». Мой папа очень любит смотреть его перед Новым годом, и он привил эту любовь всей семье. Теперь мы по инерции смотрим этот фильм несколько дней подряд в преддверии новогодних праздников.
Что смотрите прямо сейчас? Можете что‑то посоветовать?
Недавно посмотрел сериал «Киностудия» Сета Рогена, хорошего комика с отличным чувством юмора. Сериал получился остросюжетным, где каждая серия — отдельное полотно. Он рассказывает о том, как устроена киноиндустрия в Голливуде, и отчасти высмеивает ее. Будет интересен всем, кто как-то связан с кино. Очень рекомендую!
Российский сериал, который стоит показать всему миру?
Я бы посоветовал посмотреть «Волшебный участок». Особенно первый сезон, он кажется мне наиболее оригинальным. Второй сезон тоже хорош. Отдельно хочу отметить крутые спецэффекты и высокий уровень исполнения. Думаю, этот сериал достоин того, чтобы его увидели во всем мире.