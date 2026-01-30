Телеканал RU.TV анонсировал бьюти-проект «Сияй по-звездному»

30 января в эфире телеканала RU.TV состоялась премьера нового бьюти-проекта «Сияй по-звездному», который призван стать оплотом красоты, стиля и уверенности в себе. В качестве ведущей шоу возглавила инфлюенсер Катя Голден. Для зрителей она станет верной помощницей в том, чтобы раскрыть свою уникальность и великолепно выглядеть на ежедневной основе.

«Сияй по-звездному» — шоу, которое покажет, что блестящие образы популярных знаменитостей на самом деле доступны каждой. Концепция проекта заключается в том, чтобы рассказать о модных тенденциях в макияже, уходе за кожей и создании эффектных причесок. Кроме того, будут даны советы о том, как выглядеть максимально красиво и естественно.

Катя Голден поведает, как воспроизвести образ любимой дивы, поделится собственными секретами красоты, а также продемонстрирует бьюти-приемы, которыми может овладеть каждая женщина.

«Я всегда мечтала попробовать себя в роли ведущей, и команда RU.TV стала для меня настоящей поддержкой — мы уже как маленькая семья. С трепетом жду запуска проекта и надеюсь на положительный отклик зрителей. Мне очень интересно, каким он будет и понравится ли аудитории. В будущем мне бы хотелось приглашать гостей, создавать новые рубрики и, возможно, проводить прямые эфиры — этот опыт мне еще предстоит получить. Уверена, что впереди нас ждет много интересного», — заявила Катя Голден.

«Сияй по-звездному» будет выходить на RU.TV по пятницам в 11:20, по субботам в 11:20 и 16:00, а также по воскресеньям в 10:00.