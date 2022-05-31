6 фильмов с героями из ностальгических мультиков и игр нашего детства

20 мая на Disney+ вышел полнометражный мультфильм о приключениях мультяшной пары бурундуков-детективов — Чипа и Дейла — и их команды. Сериал о них заставлял когда-то детей по всей стране просыпаться каждое воскресенье чуть раньше. Киноафиша собрала 6 фильмов, вернувших зрителям их старых героев.

Главные конкуренты Чипа и Дейла среди мультяшек-бурундуков — Элвин, Саймон и Теодор — «родились» еще в 60-е. Сначала они представляли собой голоса выдуманной музыкантом Россом Багдасаряном группы. На самом деле все партии исполнял он сам, а особого эффекта достигал за счет ускорения их воспроизведения. Он же позже придумал и образы бурундуков, стоящие за этими голосами. Кстати, Элвина, Саймона и Теодора он назвал в честь руководителей лейбла, с которым сотрудничал. Мультсериал о поющих бурундуках был особенно популярен в 80-е, а в 2007 году вышел полнометражный фильм «Элвин и бурундуки», в котором появляются мультяшки.

Элвин и бурундуки

В первом «Космическом джеме», вышедшем в 1996 году, мультяшки из Looney Tunes во главе с Багзом Банни и Майклом Джорданом играли против злобных инопланетных захватчиков. Во втором новое лицо NBA Леброн Джеймс борется с искусственным интеллектом Ал-Гором не только за спасение реальности, но и за своего сына Доминика, который баскетболу предпочитает виртуальные игры.

Космический джем: Новое поколение

Чип и Дейл расстались много лет назад, когда Дейл получил собственное шоу, а мультсериал про бурундуков из-за этого закрыли. Теперь Чип работает в страховой компании, убеждая клиентов, что с ними в любой момент может случиться что-нибудь скверное, а Дейл все еще грезит о потерянной славе и пытается пробиться в какое-нибудь шоу. Пути старых друзей сходятся, когда их старого доброго Рокфора похищает таинственная банда, жертвами которой успели стать и другие мультяшки.

Чип и Дейл спешат на помощь

Соник — инопланетный ежик, способный развивать суперскорость, — впервые появился в видеоиграх, а затем получил и собственный мультсериал. В 2020 году вышел первый фильм о нем, объединяющий анимацию с сеттингом классического кино (как, к слову, и новые «Чип и Дейл»). По сюжету, Сонику, живущему на Земле некоторое время, необходимо скрывать свои способности, но, когда его все же обнаруживают, на поиски ежа отправляют доктора Роботника в исполнении замечательного Джима Керри.

Соник в кино

Ремейк оригинального мультфильма, вышедшего в 1994 году, сюжетно оказался чрезвычайно к нему близок, а визуальный стиль изменился до неузнаваемости — на место яркой и насыщенной «диснеевской» старой картинки пришла современная фотореалистичная анимация.

Король лев

Еще один наравне с Соником персонаж игры, превратившейся позже в мультсериал. По сюжету, главный герой Тим Гудман, отец которого, Гарри, исчез, расследуя дело, объединяет свои усилия с покемоном Пикачу, который выступает здесь детективом, работавшим с пропавшим.