Развод по-голливудски: 10 звездных пар, чей брак закончился скандалом

Голливуд славится красивыми и захватывающими историями любви, за развитием которых с замиранием сердца наблюдает весь мир. Однако знаменитости редко отличаются постоянством в отношениях. Рано или поздно даже самые крепкие звездные пары сталкиваются с изменами, зависимостями, скандалами и разделом имущества. Киноафиша подготовила для своих читателей подборку самых громких разводов Голливуда.

Развод этой красивой многодетной пары стал настоящим шоком для поклонников обоих актеров. История любви Питта и Джоли началась еще в 2005 году после съемок фильма «Мистер и миссис Смит». На тот момент у женщины уже было за спиной два развода и двое усыновленных детей. Вместе с новым мужем они приняли в семью дочку из Эфиопии, а затем обзавелись тремя родными малышами. Однако официальное бракосочетание состоялось лишь в 2014 году. Не прошло и двух лет с этого момента, как семья распалась. Анджелина обвинила Брэда в алкоголизме и недостойном поведении, забрала детей и прислала документы о разводе по почте. Однако процесс растянулся на долгие годы. Актер претендует на опеку над четырьмя общими детьми, но Джоли не соглашается и раз за разом переносит судебные слушания. Бывший супруг считает, что она хочет помешать ему общаться с Захарой, Шайло, Вивьен и Ноксом до их совершеннолетия.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Брак этой звездной пары не продержался и полутора лет. Многие поклонники и коллеги по цеху изначально сомневались в успехе этого союза, ведь разница в возрасте между Деппом и Херд составила 23 года. Актеры познакомились на съемках «Ромового дневника» в 2010 году. На тот момент Депп уже 12 лет жил с Ванессой Паради, а Херд и вовсе состояла в однополом браке с фотографом Тасей Ван Ри. Но спустя два года они расстались со своими предыдущими половинками и заявили о новых отношениях. Их любовь оказалась жестокой уже с первых месяцев. То Эмбер сбегала из дома, заявляя, что не готова к серьезным чувствам, то Джонни замечали на съемочных площадках пьяным. В 2015 влюбленные поженились, но уже в 2016 развелись. Однако самое интересное началось уже после расторжения брака, когда Херд подала на Деппа в суд за домашнее насилие. Он выставил ей обратный иск, призывая девушку к ответу за клевету. В результате этих разбирательств на обозрение было выставлено немало грязного белья, а Джонни лишился многих ролей. На данный момент процесс все еще не завершен.

Джонни Депп и Эмбер Херд

К счастью, не все голливудские разводы заканчиваются пожизненной враждой. Певица Мадонна и актер Шон Пенн смогли примириться и стать хорошими друзьями через много лет после расставания. Их свадьба состоялась в далеком 1985 году, после всего полугода знакомства. Брак получился ярким, но коротким. Уже в 1987 Мадонна начала с шокирующей регулярностью подавать в полицию заявления об избиениях, а в 1989 начался бракоразводный процесс. Казалось, что этому скандалу не будет конца. Однако в 2015 звезды появились вместе на красной дорожке, а певица прилюдно извинилась перед бывшим супругом за клевету о насилии.

Мадонна и Шон Пенн

Мадонна и Гай Ричи

Голливудская дива Мадонна не ограничилась громким расставанием с Пенном и уже в 2008 году связала свою жизнь с очередным известным мужчиной. Ее брак с режиссером Гаем Ричи продлился восемь лет – с 2000 по 2008 годы. Развод влетел звезде в копеечку – ей пришлось выплатить бывшему мужу самую крупную сумму в истории голливудских скандалов – 92 миллиона долларов. Причем в суде обе стороны поливали друг друга грязью, обвиняя во всех грехах – от оскорбительных шуток до психологического насилия. Их общий сын Рокко сам решил жить с отцом, а над приемным Дэвидом суд установил совместную опеку.

Мадонна и Гай Ричи

Эти звезды первой величины смогли продержаться вместе без малого 13 лет – неплохой показатель по голливудским меркам. Они были женаты с 1987 по 2000 годы и стали счастливыми родителями трех очаровательных дочерей. Но расставание ждало даже эту идеальную, на первый взгляд, пару. Причиной раздора стала самая обычная усталость и бытовая несовместимость. Фанаты до последнего не верили в окончательность этого решения, однако уже в 2005 Деми неожиданно вышла замуж за парня на 16 лет младше себя. Правда, в итоге брак с молодым актером Эштоном Кутчером также не принес ей счастья.

Брюс Уиллис и Деми Мур

Дженнифер Лопес и Марк Энтони

Роковая красотка Джей Ло тоже не отличается постоянством в любви. Певец Марк Энтони стал уже третьим ее законным супругом. Они знали друг друга с юности, вместе работали над многими музыкальными композициями и будто были созданы друг для друга. Свадьбу они сыграли в 2004 году, а в 2008 Дженнифер родила близнецов. Но, к неудовольствию поклонников, пара разошлась уже в 2011. Правда, Энтони и Лопес удалось скрыть причину расставания и избежать громкого суда. По словам звезд, они оба думали в первую очередь о счастье детей, а потому не могли позволить себе бурных мексиканских страстей.

Дженнифер Лопес и Марк Энтони

Сандра Буллок и Джесси Джеймс

Корабль любви этой звездной пары разбился о скалы многочисленных измен. Узнав о неверности Джесси, Сандра немедленно подала на развод. Несмотря на нередкие интрижки, актер не хотел отпускать женщину, которую, по его словам, он все же безумно любил. Чтобы вернуть доверие бывшей жены, он даже прошел годовой курс психотерапии, чтобы избавиться от «сексуальной зависимости». Но такой жест не произвел впечатления на Буллок. Дело в том, что она очень хотела стать матерью и успела начать процесс усыновления еще в браке. Долгожданный ребенок оказался для нее важнее, чем неверный муж, и она предпочла роль матери-одиночки бесконечному выяснению отношений.

Сандра Буллок и Джесси Джеймс

В 2006 году голливудский секс-символ Том Круз попытал удачу в браке в третий раз в своей жизни, после расставания с Пенелопой Крус и Николь Кидман. Его новой избранницей стала очаровательная молодая актриса Кэти Холмс, которая подарила ему дочку Сури – юную звезду интернета. Папарацци постоянно заставали семью за совершенно идиллическими сценами в парке или на отдыхе. Однако громкого финала не избежал и этот прекрасный союз. Теперь Круз ежемесячно выплачивает бывшей супруге немалые алименты в размере 33 тысяч долларов.

Том Круз и Кэти Холмс

Весть об этом разводе ударила в 2013 году как гром среди ясного неба. Итальянская знойная красавица Моника Беллуччи и звезда французского кино Венсан Кассель были неразлучны с 1996. Они сошлись на съемках совместного фильма «Квартира», после чего регулярно появлялись вместе как на экране, так и на светских раутах, воспитывая двух дочерей. Никто и никогда не слышал о ссорах и проблемах в этой семье. Но после объявления о разводе Моника буквально вывалила на прессу все, что накопилось у нее на душе за долгие годы молчания. Оказалось, что на самом деле их отношения уже давно были фикцией и представляли собой что-то вроде «гостевого брака», мешая развиваться обоим актерам.

Венсан Кассель и Моника Беллуччи

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

Брак самого известного в Голливуде культуриста и племянницы Джона Кеннеди также не привел к хеппи-энду. Марии Шрайвер следовало насторожиться еще в 1975 году, когда знаменитый красавчик встречался одновременно с ней и с другой «кандидаткой» в жены. И все же, когда Арни предпочел ее сопернице, Мария решила довериться ему. Пара поженилась в 1986 году и произвела на свет четверых детей. Но несмотря на такие крепкие семейные узы, Шварценеггер не оставил привычку делить свое внимание между несколькими женщинами. По слухам, он даже обзавелся ребенком на стороне от своей домработницы. Тем не менее этот брак каким-то чудом дотянул аж до серебряной свадьбы. В 2011 году Мария, наконец, подала на развод, потребовав у неверного мужа 400 миллионов отступных.