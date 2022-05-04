Виола Дэвис вернется к роли Аманды Уоллер в спин-оффе сериала «Миротворец»

Как передает Variety, Виола Дэвис собирается вернуться к роли Аманды Уоллер в сольном спин-оффе фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и сериала «Миротворец». Под данным источника, HBO Max уже занимается разработкой нового проекта во главе с героиней Дэвис. О сюжете предстоящего шоу пока никакой информации нет, но инсайдеры сообщают, что отправной точкой для него станет появление Уоллер в концовке первого сезона «Миротворца».

Внимание, впереди спойлеры!

В финале дебютного сезона «Миротворца» дочь Уоллер и шпионка Леота Адебайо (Даниэль Брукс) публично обвиняет свою мать в работе с Отрядом самоубийц. Дэвис исполнила камео в первом и последнем эпизодах сериала.

Кроме исполнения главной роли, Дэвис выступит исполнительным продюсером сериала об Аманде Уоллер. Компанию ей составит Кристал Генри, которая также напишет сценарий. В послужном списке Генри имеется мини-сериал HBO «Хранители», для которого она написала одну из серий. В команду исполнительных продюсеров вошел и Джеймс Ганн, режиссер и сценарист «Отряда самоубийц: Миссия навылет» и «Миротворца».

Виола Дэвис – одна из наиболее признанных актрис современности. На ее счету премия «Эмми» за сериал «Как избежать наказания за убийство», а также «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана» в драме «Ограды» (2016). Ее последний на данный момент проект – сериал антология «Первая леди», в котором она сыграла Мишель Обаму.