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Киноафиша Новости Интрига, эротизм и опасность: вышел трейлер нового фильма Пак Чхан-ука «Решение уйти»

Интрига, эротизм и опасность: вышел трейлер нового фильма Пак Чхан-ука «Решение уйти»

11 мая 2022 16:22
Интрига, эротизм и опасность: вышел трейлер нового фильма Пак Чхан-ука «Решение уйти»

Южнокорейский режиссер возвращается в большое кино спустя шесть лет после выхода «Служанки».

Пак Чхан-ук – один из самых известных южнокорейских режиссеров современности. Он снял такие картины, как «Олдбой», «Жажда» и «Служанка». После шестилетнего перерыва Пак Чхан-ук готовится представить свой новый полнометражный фильм, получивший название «Решение уйти». Мировая премьера состоится на Каннском кинофестивале, который пройдет с 17 по 28 мая. В преддверии первого показа компания CJ Entertainment выпустила трейлер картины.

В центре сюжета «Решения уйти» – детектив (Пак Хэ-иль), который расследует смерть упавшего со скалы мужчины. Разбираясь с этим делом, у героя завязываются отношения с женой погибшего (Тан Вэй), что идет вразрез с его профессиональной деятельностью, ведь эта загадочная и очаровательная женщина выступает как главная подозреваемая. Слоган фильма гласит: «Чем пристальнее вглядываешься, тем больнее падать». Позволив личной жизни переплестись с работой, детектив оказывается в опасной ситуации, сопряженной с эмоциональным и психологическим хаосом.

Судя по трейлеру, «Решение уйти» будет содержать в себе фирменные элементы кино Пак Чхан-ука, среди которых можно выделить изысканную картинку, интенсивный саспенс и эротическую подоплеку.

В прокат «Решение уйти» выйдет 28 июня.

Фото: CJ Entertainment
Елена Королева
Елена Королева
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