Выжить любой ценой: 15 фильмов и сериалов, похожих на «Голодные игры»

Киноафиша составила список из фильмов и сериалов, похожих на « Голодные игры » – для тех, кто любит напряженные истории об играх на выживание и мрачные антиутопии.

Серия книг Сьюзен Коллинз о мире будущего, в котором подростки вынуждены участвовать в жестоких играх на выживание, проводимых на потеху публике, мгновенно завоевала любовь читателей, а экранизации с Дженнифер Лоуренс в роли отважной Китнисс Эвердин значительно расширили фан-базу вселенной.

1. Паника (2021, 1 сезон)

Действие происходит в маленьком провинциальном городке, единственный шанс выбраться из которого – принять участие в ежегодной игре «Паника». Группа выпускников вступает в игру в надежде на крупный денежный приз, который сулит им лучшее будущее, однако до финала доберутся не все.

Паника ​​​​​​

Криминальный триллер от создателей фильма «Человек, который удивил всех». Главные герои – сотрудники колл-центра интернет-магазина «Бутик для взрослых» – оказываются заперты в офисе, а таинственные преступники сообщают им, что здание заминировано. Чтобы спастись, герои вынуждены делать все, что им прикажут.

Колл-центр

3. Самая опасная игра (2020, 2 сезона)

Напряженный боевик с Лиамом Хемсвортом и Кристофом Вальцем в главных ролях. Когда Додж Тайнс узнает, что неизлечимо болен, он решает обеспечить достойное будущее своей жене и их будущему ребенку и принимает предложение богача Майлза Селларса об участии в жестокой игре. Вскоре герой понимает, что ему отведена роль жертвы, за которой охотятся остальные участники.

Самая опасная игра

4. Алиса в пограничье (2020, 2 сезона)

Геймер Арису вместе с друзьями перемещается в альтернативную версию Токио, где немногочисленные люди вынуждены каждые несколько дней принимать участие в жестоких играх, иначе им грозит смерть от небесного лазера. Игры делятся по типам в соответствии с мастью карт, которые игроки получают в начале. С каждым разом игры становятся все более и более изощренными.

Алиса в пограничье

Испанский философский триллер, главный герой которого – Горен – соглашается принять участие в таинственном эксперименте. Мужчина приходит в себя в бетонной камере на 48 этаже. От сокамерника он узнает, что точное количество этажей никому не известно, но все они соединены вертикальной шахтой, по которой каждый день спускается платформа с едой. Чем ниже этаж, тем меньше шансов на выживание.

Платформа

Шестеро незнакомцев оказываются участниками квеста, победа в котором сулит денежный приз. Однако очень скоро герои понимают, что задания, которые им нужно выполнить, отнюдь не безобидны, а любая ошибка может стоить жизни.

Клаустрофобы

Китайский триллер о незадачливом пареньке Кайси, который задолжал крупную сумму денег. Когда герой узнает, что у него есть шанс на списание всех долгов, если он согласится на участие в некоей игре, он соглашается. Кайси оказывается на гигантском корабле, на котором собраны люди со всего света, чтобы сыграть в привычную игру «камень-ножницы-бумага», вот только проигрыш угрожает гибелью.

Планета зверей

Офисный работник Майк Митч вместе с восьмьюдесятью сотрудниками оказывается заблокирован в здании, когда таинственный голос приказывает им убить определенное количество участников; отказ приведет к большим жертвам. Герои разделяются на тех, кто пытается найти мирный способ выхода из ситуации, и тех, кто решает не медлить и бороться за свою жизнь любыми возможными способами.

Эксперимент «Офис»

9. Квест (2015, 2 сезона)

Семеро незнакомых друг с другом молодых людей отравлены смертельным ядом. Чтобы получить антидот, они вынуждены выполнять задания некоего тайного общества и разгадывать головоломки, которые в итоге приведут их к мрачной усадьбе чернокнижника Якова Брюса.

Квест

10. Бессонница (2014, 1 сезон)

Десять человек становятся участниками ежегодного шоу «Бессонница». Герои получают инъекции препарата, который вызывает остановку сердца, если герой уснет. Оставшийся в живых игрок получает солидную сумму денег и противоядие. Пока игроки борются со сном и друг с другом, сильные мира сего делают на них ставки.

Бессонница

Японский фантастический хоррор, главные герои которого – обычные школьники, втянутые в смертельную игру. Однажды в школу является кукла Дарума, которая обещает ребятам всевозможные блага за участие в играх, однако вскоре герои понимают, что ставки слишком высоки, ведь каждая последующая игра может стоить жизни.

Страшная воля богов

Антиутопия с Джерардом Батлером в главной роли. В будущем развитие технологий достигло такого уровня, что стало возможным слияние видеоигры и реалити-шоу. Приговоренные к пожизненному заключению преступники имеют шанс выйти на свободу, если примут участие в шоу и выживут. Отбывающий несправедливое наказание Джон Тиллман бросает вызов чудовищной системе, вынуждающей людей убивать друг друга ради развлечения власть имущих.

Геймер

13. Игра лжецов (2007, 2 сезона)

Доверчивая девушка Нао Кандзаки обнаруживает у своей двери черную коробку с крупной суммой денег. Нао узнает, что, открыв коробку, она стала участницей загадочного шоу «Игра в лжеца», цель которого – отобрать деньги соперника, при этом сохранив свои. Героиня обращается за помощью к профессиональному мошеннику, пытаясь выиграть.

Игра лжецов

Экранизация одноименного романа японского писателя Косюна Таками, актуализировавшая жанр игр на выживание в массовой культуре. Герои «Королевской битвы» – обычные школьники, без их ведома отобранные для участия в жестоком соревновании, ежегодно проводимом тоталитарным правительством. Оказавшись на отдаленном острове, подростки вынуждены убивать друг друга, ведь победитель в битве может быть только один.

Королевская битва

Вольная интерпретация одноименного романа Стивена Кинга с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, где одним из главных развлечений стало шоу «Бегущий человек», участники которого вынуждены спасаться от жестоких преследователей. Однажды участником такого шоу становится ослушавшийся приказа полицейский Бэн Ричардс, за попытками выжить которого теперь наблюдают тысячи телезрителей.