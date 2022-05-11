Шарлиз Терон в «Докторе Стрэндже 2»: кто такая чародейка Клеа и каково ее будущее в MCU

Бэкграунд персонажа

Впервые безымянная беловолосая чародейка появилась на страницах комиксов в 1964 году – Клеа ее нарекли лишь спустя два года. У нее очень любопытное происхождение: отец Клеа, Орини, родом из Темного измерения (сюда приходил Стрэндж, чтобы торговаться за безопасность Земли), а ее мать и по совместительству сестра-близнец Дормамму, Умар, принадлежит к расе Фолтинов (или Фолтейнов) – существ, рождающихся из чистой магии.

Отношения в этом семействе сразу не задались: мать бросила Клеа, а дядя Дормамму периодически брал ее в плен за помощь Стивену Стрэнджу в борьбе с ним. Между Умар и Дормамму была вечная борьба за власть в Темном измерении, но оба одинаково стремились уничтожить Стрэнджа, из-за чего для проникшейся к нему теплыми чувствами Клеа история всегда заканчивалась одинаково: ее изгоняли в одно из бесконечного множества измерений.

Клеа

Клеа и Стивен Стрэндж – лавстори

В «Что, если…?» Стивен впервые приходит к принятию того, что ему не суждено быть с Кристиной Палмер ни в одной из вселенных. В этом смысле киновселенная осталась верна комиксам и потому закономерно взялась за внедрение в сюжет Клеа – следующей возлюбленной Стрэнджа, с которой он даже вступит в специфический межвселенский брак. Но к этому вернемся позже.

В процессе семейных разборок Фолтинов Стивену неоднократно приходилось то смотреть, как Клеа становится пленницей своих родственников в других измерениях, то вызволять ее оттуда. В итоге она решила, что места безопаснее Земли для нее нет, – здесь она и осталась, утратив при этом все свои способности. Стивен стал ее наставником, начал обучать магии, а в процессе влюбился в нее.

Однако после внезапного исчезновения Дормамму Клеа решила занять его место: ей пришлось драться за него с матерью и отправлять ее вместе со своим отцом Орини, верным слугой Дормамму, в изгнание. Объявившийся после этого Стивен рассказал Клеа о своих чувствах, и они практически поженились: брак человека с внеземной сущностью юридически оформить было невозможно, поэтому они стали носить магические кольца, навеки друг с другом связанные.

Этот союз быстро развалился: Клеа металась между Землей и Темным измерением, а Стивен начал ухлестывать за другими дамами. Тем не менее они остались друзьями, а после смерти доктора в результате договора с демоном Мефисто именно Клеа заняла место Стивена в качестве Верховного мага Земли: передавая ей Глаз Агамотто и плащ левитации, Стрэндж признался, что ему больше некому доверять. Чтобы почтить память доктора, Клеа даже взяла его фамилию и стала называть себя Клеа Стрэндж.

Клеа и Стивен Стрэндж

Будущее в MCU

По словам сценариста сиквела «Доктора Стрэнджа» Майкла Уолдрона, введение Клеа в MCU планировалось давно: «Мы всегда знали, что хотим представить Клеа, которая в комиксах была любовью всей жизни доктора Стрэнджа, но при этом его ровней, ведь она тоже маг. Ее история удивительная, она племянница Дормамму – гигантской парящей головы из первого фильма». Хотя образ Клеа в киновселенной очень близок к канону, ее бэкграунд был изменен – судя по всему, она уже знакома со Стивеном. Это, конечно, не помешает сделать ее возлюбленной Стрэнджа в киновселенной, к чему все постепенно и идет: «Доктор Стрэндж прислушивается к Кристине, когда та призывает его быть открытым идее полюбить кого-то другого, после чего появляется Клеа, и я полагаю, что вскоре мы увидим, что произойдет между ними», – недвусмысленно намекнул Уолдрон на будущее этого дуэта.

Но главная загадка новой героини заключается в том, насколько масштабной будет ее роль во всей этой кутерьме вселенных. С одной стороны, маловероятно, что Marvel Studios будет звать звезду калибра Шарлиз Терон на эпизодическую роль. С другой, сложно представить, как она впишется в Четвертую фазу, которая по всем законам MCU должна будет иметь грандиозный сбор героев в духе «Мстителей» против «наследника» Таноса – им, вероятнее всего, станет Канг Завоеватель из «Локи». Пока что по Клеа ясности примерно столько же, сколько по брату Безумного титана Эроса: оба появились в сценах после титров, ввели всех или почти всех в экстаз (из-за исполнителей ролей, в первую очередь), а ясности никакой не прибавилось, хотя ясность, конечно, не конек MCU.

Вероятно, вся история Клеа будет строиться на ее связи с Темным измерением. В комиксах она носилась между ним и Землей из-за постоянной угрозы возвращения дядюшки Дормамму, а так как в «Докторе Стрэндже» его никто не уничтожал – он просто исчез, – существует вероятность его очередного появления в MCU. Кроме того, Темное измерение – это, кажется, единственная реальная связь Клеа с Кангом: тот намеревается подчинить все измерения себе, а Темное измерение – это дом Клеа, за который в комиксах она дралась со всей родней. На этой почве она и Стивен могут даже объединиться с Дормамму – в комиксах Стрэндж однажды сделал это, правда, по другому поводу.

В любом случае MCU заполучила еще одну звезду и еще одну могущественную героиню. Остается надеяться, что старожилы киновселенной, вроде Сэма Уилсона и Скотта Лэнга, не затеряются среди богов, инопланетных рас и мультивселенских катастроф.