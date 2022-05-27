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Киноафиша Новости Диего Луна ведет подрывную деятельность против Галактической империи в трейлере сериала «Андор»

Диего Луна ведет подрывную деятельность против Галактической империи в трейлере сериала «Андор»

27 мая 2022 09:32
Диего Луна ведет подрывную деятельность против Галактической империи в трейлере сериала «Андор»

В ролике показали персонажей Стеллана Скарсгарда и Фионы Шоу.

Вселенная «Звездных войн» продолжает расширяться за счет новых телепроектов. В рамках мероприятия Star Wars Celebration стрим-сервис Disney+ и студия Lucasfilm представили трейлер сериала «Андор», который станет приквелом по отношению к фильму «Изгой-один: Звездные войны. Истории» и расскажет о приключениях Кассиана Андора в исполнении Диего Луны. Первая часть «Андора» будет состоять из двенадцати эпизодов, тогда как съемки второй части начнутся в ноябре. Премьера первых двух серий состоится на Disney+ 31 августа.

В свежем трейлере показана более мрачная и неприукрашенная сторона мира «Звездных войн». Также в ролике впервые можно увидеть Стеллана Скарсгарда в образе лидера мятежников. Действие «Андора» развернется за пять лет до событий, показанных в «Изгое-один». Сериал расскажет о том, как и почему Кассиан присоединился к повстанцам на фоне агрессии со стороны Империи. Форест Уитакер вернется к роли Со Герреры, тогда как Женевьев О’Рейли вновь появится в роли Моны Мотмы.

Создателем «Андора» выступает Тони Гилрой. Помимо Луны, Скарсгарда и О’Рейли, в основной актерский состав вошли Адриа Архона, Фиона Шоу и Денис Гоф. Режиссерскую команду проекта составили Тоби Хэйнс («Черное зеркало: USS Каллистер»), Бенджамин Карон («Корона») и Сюзанна Уайт («Холодный дом»).

Фото: Disney+
Елена Королева
Елена Королева
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