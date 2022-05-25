В центре внимания: 6 самых обсуждаемых пар Голливуда сейчас

MGK и Меган Фокс, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер и другие парочки, о которых говорит весь мир.

Многие голливудские знаменитости из кожи вон лезут, чтобы привлечь к себе внимание, а другие без усилий оказываются в центре обсуждений. Рассказываем о действующих парах знаменитостей, отношения которых производят настоящих фурор.

Эта парочка наделала немало шума в прессе еще до помолвки. Их образы, появления на мероприятиях и поступки активно обсуждаются общественностью. Тем временем Колсон Бейкер и Меган Фокс продолжают эпатировать. На помолвку рэпер подарил своей возлюбленной кольцо с шипами, которое будет доставлять ей боль, если она попытается его снять. Фокс и Бейкер характеризуют свой роман как вспышку, а актриса и вовсе призналась, что сразу почувствовала влечение к партнеру, как только впервые увидела его.

MGK и Меган Фокс

Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд, который остался в прошлом, действительно можно назвать сумасшедшим. Ради актрисы голливудский красавчик бросил свою супругу Ванессу Паради, с которой прожил в браке около 12 лет. Отношения Херд и Деппа были гармоничными и размеренными в первый год, а позже начались неожиданные судебные разбирательства. Выяснилось, что между супругами постоянно происходили скандалы, доходящие до рукоприкладства, а подробности их интимной жизни и вовсе повергли поклонников в ужас.

Джонни Депп и Эмбер Херд

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Освободившись от опеки отца, Бритни Спирс начала новую жизнь с молодым бойфрендом Сэмом Асгари. 28-летний фитнес-тренер с шикарным телом уже 5 лет состоит в отношениях со звездой и, кажется, их роман должен вот-вот прийти к своему логическому продолжению. Тем не менее вокруг пары постоянно происходят скандалы: неожиданное объявление о помолвке, скоротечная беременность Бритни, которая завершилась выкидышем и брачный контракт. К слову, о последнем: Асгари требует 5 млн долларов за каждый год жизни со Спирс. Также он планирует взять опеку над будущими детьми.

Бритни Спирс и Сэм Асгари

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

После расставания с отцом своих детей Кортни Кардашьян решила как следует оторваться и завязала роман с эпатажным барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером. Их союз развивался стремительно, а звезды рядом друг с другом менялись на глазах. Бэдбой Баркер публично признавался в любви старшей из семьи Кардашьян, они радовали поклонников откровенными фотографиями. Ходили слухи, что спустя несколько месяцев после знакомства пара обручилась в Лас-Вегасе, но официально о браке они заявили на днях. Свадьба прошла тайно, в Санта-Барбаре, в кругу друзей.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Рианна и A$AP Rocky

О романе Рианны и A$AP Rocky стало официально известно только в 2021 году, но слухи об этом стали появляться годом ранее. Яркая и эксцентричная пара появлялась на мероприятиях в необычных образах и привлекала внимание общественности. После Рианна сообщила о своей беременности, и сплетни вокруг будущих родителей стали распространяться с новой силой. В СМИ появлялись слухи об изменах рэпера и его проблемах с законом, а также о расставании звезд. На днях стало известно, что Ри родила сына, а вскоре они с A$AP Rocky должны пожениться.

Рианна и A$AP Rocky

Многолетние страстные отношения супругов Смит были (и продолжают быть) предметом постоянных обсуждений. Они много раз сходились и расходились, изменяли своим партнерам друг с другом, а спустя 20 лет стало известно об их открытом браке. Уилл и Джада отмечают, что это новый виток их отношений. Они стойко выдерживают давление общества и защищают друг друга, вспомнить хотя бы недавний скандал на «Оскаре» 2022 года. Актер ударил ведущего, который посмел отпустить неловкую шутку в адрес его жены.