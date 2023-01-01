Фильмы похожие на Носферату

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Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
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Вся информация о фильме
Император
триллер, приключения
2016, Бельгия
0.0
Борцы
драма
1936, СССР
5.0
Носферату, симфония ужаса
ужасы, фэнтези, триллер
1922, Германия
7.0
Маяк
ужасы, фэнтези
2019, США
7.0
Ведьма
ужасы, детектив
2015, США / Великобритания / Канада / Бразилия
6.0
Варяг
боевик, триллер, драма, исторический
2022, США
7.0
Девять дней
драма, фэнтези
2020, США
7.0
Тепло наших тел
мелодрама, драма, ужасы
2013, США
7.0
В прокате
Премьеры
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