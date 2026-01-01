Меню
Киноафиша Фильмы Носферату Награды и номинации фильма Носферату

Награды и номинации фильма Носферату 2024

Оскар 2025 Оскар 2025
Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший грим и причёски
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
