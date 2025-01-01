Меню
Киноафиша Фильмы Хамнет

Хамнет

Hamnet
Страна США
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2025
Производство Amblin Entertainment, Book of Shadows, Hera Pictures
Другие названия
Hamnet
Режиссер
Хлоя Чжао
Хлоя Чжао
В ролях
Пол Мескал
Пол Мескал
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Джо Элвин
Джо Элвин
Дэвид Уилмот
Дэвид Уилмот
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
