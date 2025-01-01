Фанаты «Игры престолов» злятся до сих пор: одну из лучших сцен «Бури мечей» безжалостно испортили

Новая версия «Трудных подростков»: этот сериал стоит ждать хотя бы для того, чтобы увидеть повзрослевшего рыжего из «Ералаша»

Фанаты до сих пор держат пальцы крестиком: так будет ли 9 сезон «Игры престолов» или нет? Ответ есть и он однозначный

«Не понял и снял унылую поделку»: у «Мастера и Маргариты» Бортко та же проблема, что у фильма Кары — зато Локшин этой беды избежал

Марафон живых мертвецов: топ-5 самых захватывающих фильмов про зомби, которые стоит увидеть каждому

Российский сериал про студентов-физиков разозлил зрителей — «попахивает антисоветчиной»: зато на КП набрал увесистые 7 баллов

Бэтмен богаче Маска и Старка, но гением его не считают: сотни миллиардов долларов супергерой заработал вовсе не своим умом

Появился на секунду, запомнился на годы: угадываем советскую классику по второстепенным героям (сложный тест для самых внимательных)

Не «Поднятием уровня в одиночку» едины: топ-5 аниме-боевиков, которые фанатам жанра точно стоит посмотреть

Ибрагима на самом деле сгубила вовсе не Хюррем: «Великолепный век» наплевал на главный конфликт реальных Паргалы и Сулеймана