О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Хамнет
Хамнет
Hamnet
биография
драма
Страна
США
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2025
Производство
Amblin Entertainment, Book of Shadows, Hera Pictures
Другие названия
Hamnet
Режиссер
Хлоя Чжао
В ролях
Пол Мескал
Джесси Бакли
Эмили Уотсон
Джо Элвин
Дэвид Уилмот
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
