Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ограбить Лондон»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
5.9
Киноафиша
Фильмы
Император
5.9
Император
, 2016
Emperor
Бельгия / триллер, приключения / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
5.9
О фильме
История о молодой девушке, которая ищет мести священному римскому императору Карлу V за смерть её отца. Это происходит в мире богатства, чревоугодия, насильственных отношений и секса.
Развернуть
В ролях
Эдриан Броуди
Charles V - The Emperor
Софи Куксон
Johanna 'Of Ghent'
Паз Вега
Mary 'Of Hungary'
Томас Кречман
Jakob Fugger 'The Bank of Europe'
Оливер Платт
The Pope Clement VII
Билл Скарсгард
Philip II of Spain
Эдди Марсан
Martin Luther
Готц Отто
Moritz 'The German Enforcer'
Сэм Лаувейк
Johannes 'The Printer'
Майкл Пас
Gattinara 'The Italian Consigliare'
Режиссер
Ли Тамахори
Сценарист
Майкл Томас
,
Джеффри Хэтчер
Композитор
Абель Коженёвский
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Бельгия
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2016
Премьера в мире
16 августа 2022
Дата выхода
16 августа 2022
Бельгия
Производство
Pétrus Films, Charles Five, Charles Five
Другие названия
Charles V, Emperor, Keiser, O Império da Vingança, The Emperor
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
15
голосов
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Император
Оружейные бароны
криминал, триллер
2027, США
0.0
Ворон
фэнтези, боевик, криминал, драма, триллер
2024, США / Великобритания / Франция
6.0
Носферату
драма, фэнтези, ужасы
2024, Чехия / США
7.0
Пацан против всех
боевик
2023, США / Германия / ЮАР
6.0
Император
исторический, драма, военный
2013, Япония
6.0
XXX - Три икса: Новый уровень
боевик, триллер, криминал, приключения
2005, США
5.0
И пришел паук
триллер, криминал
2001, США / Германия / Канада
6.0
Злодеи
триллер
2019, США
6.0
Нация убийц
триллер
2018, США
4.0
Взрывная блондинка
триллер, приключения
2017, США
6.0
Сентябрь в Ширазе
триллер
2016, США
6.0
Флэшбэк
триллер
2015, Австралия
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Старый орел
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Вы всю жизнь готовили пюрешку неправильно: шеф-повар подсказал, что добавить, чтобы обычный гарнир стал ресторанным
Забудьте про банки и кипяток: эти «Царские» огурчики готовятся за 30 минут в пакете — летний хит у ленивых хозяек
Даже ржавое и дырявое ведро — не мусор: дачники нашли 7+ клевых применений для участка — красиво, стильно и бесплатно
До выхода «Невского-8» – несколько недель, срочно вспоминаем прошлые сезоны: ответьте на 5/5 и докажите, что не забыли Семенова (тест)
Новый «Человек-паук» получил первые отзывы и 90% на RT— это лучший фильм про Питера Паркера в истории: не зря ждали 5 лет
Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится
5 культовых советских фильмов о войне описали парой слов: отличите «Иди и смотри» от «В бой идут одни старики»? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри триллеры в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667