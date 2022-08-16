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Постер фильма Император
5.9
Киноафиша Фильмы Император
5.9

Император

, 2016
Emperor
Бельгия / триллер, приключения / 18+
Постер фильма Император
5.9

О фильме

История о молодой девушке, которая ищет мести священному римскому императору Карлу V за смерть её отца. Это происходит в мире богатства, чревоугодия, насильственных отношений и секса.

В ролях

Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Charles V - The Emperor
Софи Куксон
Софи Куксон
Johanna 'Of Ghent'
Паз Вега
Паз Вега
Mary 'Of Hungary'
Томас Кречман
Томас Кречман
Jakob Fugger 'The Bank of Europe'
Оливер Платт
Оливер Платт
The Pope Clement VII
Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Philip II of Spain
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Martin Luther
Готц Отто
Moritz 'The German Enforcer'
Сэм Лаувейк
Сэм Лаувейк
Johannes 'The Printer'
Майкл Пас
Gattinara 'The Italian Consigliare'
Режиссер Ли Тамахори
Сценарист Майкл Томас, Джеффри Хэтчер
Композитор Абель Коженёвский
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 16 августа 2022
Дата выхода
16 августа 2022 Бельгия
Производство Pétrus Films, Charles Five, Charles Five
Другие названия
Charles V, Emperor, Keiser, O Império da Vingança, The Emperor

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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