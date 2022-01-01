Борцы, 1936

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о выходе в прокат О фильме Действие фильма происходит в 1933 году в Германии. Главный герой Лемке был убит нацистами. Развернуть 5.7 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5 Продолжительность 1 час 15 минут Год выпуска 1936 Премьера в мире 10 сентября 1936 Возраст 12+ Режиссер Густав Фон Вангенхайм В ролях Лотта Лебингер Бруно Шмидтсдорф Грегор Гог Все актеры и съемочная группа

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