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Оборотень
Оборотень
Werwulf
Напомним о выходе в прокат
ужасы
Страна
США
Год выпуска
2026
Производство
Focus Features, Maiden Voyage Pictures, Working Title Pictures
Другие названия
Werwulf
Режиссер
Роберт Эггерс
В ролях
Уиллем Дефо
Аарон Тейлор-Джонсон
Лили-Роуз Депп
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме
После «Носферату» Роберт Эггерс взялся сразу за два проекта
Режиссер готовит хоррор об оборотне и продолжение классического музыкального фэнтези.
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24 января 2025 12:13
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