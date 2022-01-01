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Ужасы про вампиров
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Ужасы про вампиров

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Другой мир: Войны крови
Другой мир: Войны крови
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ужасы, боевик
2017, США
Натуральные упыри
Натуральные упыри
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5.0
комедия
2017, Великобритания
Королева пчёл
Королева пчёл
5.0
ужасы
2016, США
Академия вампиров
Академия вампиров
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7.0
фэнтези
2014, США
Дракула
Дракула
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7.0
ужасы, драма, боевик, фэнтези
2014, США
Реальные упыри
Реальные упыри
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6.0
ужасы, комедия
2014, Новая Зеландия / США
Оборотень
Оборотень
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6.0
детектив, ужасы, триллер
2013, США
Ночь страха 2: Свежая кровь
Ночь страха 2: Свежая кровь
5.0
ужасы, триллер
2013, США
Другой мир: Пробуждение
Другой мир: Пробуждение
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фантастика, ужасы, боевик
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Президент Линкольн: Охотник на вампиров
Президент Линкольн: Охотник на вампиров
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ужасы, триллер
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Византия
Византия
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7.0
драма, триллер, фэнтези
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Красная шапочка
Красная шапочка
7.0
драма, триллер, фэнтези
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Университетский вампир
Университетский вампир
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боевик, комедия, ужасы
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Воины света
Воины света
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7.0
ужасы, триллер, драма, боевик
2010, Австралия / США
Пастырь 3D
Пастырь 3D
7.0
ужасы, приключения
2010, США
Впусти меня. Сага
Впусти меня. Сага
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7.0
мелодрама, фэнтези, ужасы, триллер
2010, США / Великобритания
30 дней ночи 2
30 дней ночи 2
4.0
триллер, ужасы
2010, США
Вкус ночи
Вкус ночи
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7.0
мелодрама, фэнтези, ужасы, драма
2010, Германия
Трансильмания
Трансильмания
4.0
комедия, ужасы
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мюзикл, ужасы, комедия
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Вампиры – одни из самых пугающих образов современного кинематографа.

Пять самых страшных фильмов ужасов про вампиров

Мистические создания, пьющие человеческую кровь, известны в фольклоре разных стран уже не одно столетие. Но в массовую культуру этот образ попал после выхода романа «Дракула» в 1897 году. С тех пор вампиры с завидной периодичностью становятся главными героями книг и фильмов. Существуют приключенческие ленты, а также комедийные картины с их участием. Но классический пугающий образ ночных охотников до сих пор остается самым популярным.

От заката до рассвета

В подборку самых страшных фильмов про вампиров нельзя не включить эту культовую ленту с участием Квентина Тарантино. Криминальный ужастик начинается с ограбления банка. Двое братьев, один из которых только что сбежал из тюрьмы, совершают очередное преступление и при этом убивают полицейских. Теперь им нужно бежать из страны.

Чтобы пересечь мексиканскую границу, преступники берут в заложники семью пастора. Вместе они оказываются в стриптиз-баре на трассе, который открыт всю ночь. Здесь им нужно только дождаться местных мафиози, которые помогут братьям скрыться от властей.

Но вскоре в баре начинают твориться невероятные и страшные вещи.

Интервью с вампиром

Лента является экранизацией первого романа из вампирской саги Энн Райс. Действие атмосферной картины начинается в конце 18-го века в Луизиане. Аристократ Луи только что потерял жену и новорожденного ребенка. Молодой человек уверен, что его жизнь не имеет смысла, поэтому бросается во все возможные грехи.

Однажды Луи встречает Лестата – настоящего вампира. Тот обращает молодого человека, чтобы он стал его новым компаньоном. Вампиры путешествуют через всю страну и однажды останавливаются в Новом Орлеане.

В городе, охваченном чумой, они найдут девочку Клодию, которая вот-вот умрет, как и ее мать.

Я – легенда

Фильм считается экранизацией одноименного романа Ричарда Мэтисона. Однако в картине остались лишь общие сюжетные ходы из книги, поэтому ленту можно считать отдельной работой.

Три года назад в лаборатории создали лекарство, убивающее раковые клетки. Но оказалось, что оно полностью меняет человеческий организм. Гибриды, в которых превращаются люди, гибнут под солнечными лучами и питаются кровью себе подобных. Роберт Невилл – единственный, кто остался в живых в Нью-Йорке после эпидемии, охватившей весь мир.

Он уверен, что однажды сможет найти лекарство и вернуть человечество.

Ночь страха

Современный триллер является ремейком культовой ленты 1985 года. В центре повествования – обычный школьник Чарли. Его жизнь постепенно налаживается. Теперь он общается с популярными ребятами и встречается с красивой девушкой. Из неудачника он превратился в крутого парня.

Но его старый друг Эдд просит о помощи. Он уверен, что его новый сосед Джерри – настоящий вампир. Эдд просит Чарли помочь ему разоблачить кровососа. Сначала тот не верит своему другу.

Но когда Эдд исчезает, Чарли начинает собственное расследование. И оно может стоить ему жизни.

Упырь

Атмосферный российский ужастик сняли в конце 90-х годов в Кронштадте. Главный герой ленты – профессиональный истребитель нечисти, чье имя не называется. Он отправляется в небольшой провинциальный городок, в котором вампиры практически захватили власть. Их боится даже местный криминальный авторитет.

Охотник узнает, что главный «упырь» испытывает чувства к дочери бандита. Он и сам знакомится с девушкой. Но, чтобы выследить кровососа, главному герою придется отказаться от всех привязанностей.

Ведь неизвестно, можно ли доверять хоть кому-то в этом городе, в том числе самому себе.

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