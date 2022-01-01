Вампиры – одни из самых пугающих образов современного кинематографа.

Пять самых страшных фильмов ужасов про вампиров

Мистические создания, пьющие человеческую кровь, известны в фольклоре разных стран уже не одно столетие. Но в массовую культуру этот образ попал после выхода романа «Дракула» в 1897 году. С тех пор вампиры с завидной периодичностью становятся главными героями книг и фильмов. Существуют приключенческие ленты, а также комедийные картины с их участием. Но классический пугающий образ ночных охотников до сих пор остается самым популярным.

От заката до рассвета

В подборку самых страшных фильмов про вампиров нельзя не включить эту культовую ленту с участием Квентина Тарантино. Криминальный ужастик начинается с ограбления банка. Двое братьев, один из которых только что сбежал из тюрьмы, совершают очередное преступление и при этом убивают полицейских. Теперь им нужно бежать из страны.

Чтобы пересечь мексиканскую границу, преступники берут в заложники семью пастора. Вместе они оказываются в стриптиз-баре на трассе, который открыт всю ночь. Здесь им нужно только дождаться местных мафиози, которые помогут братьям скрыться от властей.

Но вскоре в баре начинают твориться невероятные и страшные вещи.

Интервью с вампиром

Лента является экранизацией первого романа из вампирской саги Энн Райс. Действие атмосферной картины начинается в конце 18-го века в Луизиане. Аристократ Луи только что потерял жену и новорожденного ребенка. Молодой человек уверен, что его жизнь не имеет смысла, поэтому бросается во все возможные грехи.

Однажды Луи встречает Лестата – настоящего вампира. Тот обращает молодого человека, чтобы он стал его новым компаньоном. Вампиры путешествуют через всю страну и однажды останавливаются в Новом Орлеане.

В городе, охваченном чумой, они найдут девочку Клодию, которая вот-вот умрет, как и ее мать.

Я – легенда

Фильм считается экранизацией одноименного романа Ричарда Мэтисона. Однако в картине остались лишь общие сюжетные ходы из книги, поэтому ленту можно считать отдельной работой.

Три года назад в лаборатории создали лекарство, убивающее раковые клетки. Но оказалось, что оно полностью меняет человеческий организм. Гибриды, в которых превращаются люди, гибнут под солнечными лучами и питаются кровью себе подобных. Роберт Невилл – единственный, кто остался в живых в Нью-Йорке после эпидемии, охватившей весь мир.

Он уверен, что однажды сможет найти лекарство и вернуть человечество.

Ночь страха

Современный триллер является ремейком культовой ленты 1985 года. В центре повествования – обычный школьник Чарли. Его жизнь постепенно налаживается. Теперь он общается с популярными ребятами и встречается с красивой девушкой. Из неудачника он превратился в крутого парня.

Но его старый друг Эдд просит о помощи. Он уверен, что его новый сосед Джерри – настоящий вампир. Эдд просит Чарли помочь ему разоблачить кровососа. Сначала тот не верит своему другу.

Но когда Эдд исчезает, Чарли начинает собственное расследование. И оно может стоить ему жизни.

Упырь

Атмосферный российский ужастик сняли в конце 90-х годов в Кронштадте. Главный герой ленты – профессиональный истребитель нечисти, чье имя не называется. Он отправляется в небольшой провинциальный городок, в котором вампиры практически захватили власть. Их боится даже местный криминальный авторитет.

Охотник узнает, что главный «упырь» испытывает чувства к дочери бандита. Он и сам знакомится с девушкой. Но, чтобы выследить кровососа, главному герою придется отказаться от всех привязанностей.