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Кэтрин Ньютон
Кэтрин Ньютон
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Кэтрин Ньютон
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Дата рождения
8 февраля 1997
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Место рождения
Орландо, Флорида, США
Рост
165 см
Биография Кэтрин Ньютон
Родилась 8 февраля 1997 года. Орландо, Флорида, США.
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Фильмография Кэтрин Ньютон
Человек-муравей и Оса: Квантомания
боевик, приключения, комедия
2023, США
0.0
Карта прекрасных маленьких вещей
фэнтези
2021, США
6.0
Дичь
ужасы, триллер, комедия
2020, США
6.0
Покемон. Детектив Пикачу
детектив, комедия
2019, США
7.0
Секса не будет!!!
комедия
2018, США
5.0
Вернуть Бена
драма
2018, США
6.0
Леди Бёрд
комедия
2017, США
7.0
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал
2017, США / Великобритания
7.0
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Винс Вон и Кэтрин Ньютон в новом проекте Blumhouse.
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11 сентября 2020 13:44
Дэдпул и Сайто сыграют в фильме про Пикачу
О том, что исполнитель роли Дэдпула в одноименном фильме присоединился к касту «Детектива Пикачу» было известно еще в декабре 2017 года. Райан Рейнольдс озвучит самого Пикачу и подарит
Написать
22 января 2018 15:58
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