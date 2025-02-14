«Капитан Америка: Новый мир»: Рецензия Киноафиши

Во «Мстителях: Финал» Стив Роджерс (Крис Эванс) передал Сэму Уилсону (Энтони Маки) свой щит и звание Капитана Америки. Ноша для преемника оказалась нелегка, и его борьбе с синдромом самозванца целиком посвящен сериал «Сокол и Зимний Солдат». Несмотря на попытки продюсеров убедить, что сериалы лишь расширяют вселенную и не обязательны к просмотру, в «Соколе» появляются несколько ключевых персонажей, важных для новой картины. В начале «Нового мира» зрителям пытаются рассказать, кто все эти люди: для тех, кто уже видел сериал, эта информация излишня, а остальным пара корявых предложений ни о чем не скажет. В итоге мы получаем завязку из череды до ужаса неуклюжих диалогов. Со временем лучше не становится.

Из тщетных попыток обрисовать героев мы переходим к конфликту. Таддеус Росс (на замену покойному Уильяму Хёрту пришел Харрисон Форд) постепенно продвигался по служебной лестнице и теперь является президентом США. Знаменитый своим активным желанием продвинуть Заковианский договор, ограничивающий действия супергероев правительством, он говорит, что изменился, но при первой же возможности предлагает Кэпу военную должность и организовать новых Мстителей. Предложение повисает в воздухе до событий «Громовержцев*».

После этого Росс отправляется проводить заседание, на котором наконец-то вспоминают про целестиала, торчащего из Индийского океана еще с «Вечных». Из него научились производить сверхпрочный сплав адамантиум. Едва новый президент успевает поведать о возможностях этого металла, как суперсолдат Исайя Брэдли (Карл Ламбли), находясь под контролем разума, совершает на него покушение. Президент остается цел, а в невиновность суперсолдата отказываются верить все, кроме Сэма, который берется за расследование. По трейлеру и оглашенному касту, который создатели фильма не скрывали, нам ясно, что за всем этим стоит Лидер — мутировавший биолог Сэмюэл Стернс (Тим Блейк Нельсон) из «Невероятного Халка».

Сэм в компании нового Сокола пытается достать Исайю из тюрьмы, справиться с агрессивным Россом и не допустить войны с Японией. Параллельно ему приходится расправляться с врагами, выслеживать Лидера и то стрелять, то вести диалог с героем Джанкарло Эспозито. У фильма множество сюжетных линий, но ни одна из них не сработана достаточно хорошо, чтобы забрать пальму первенства. Они просто размазаны по хронометражу, лишая нас чувства реальной угрозы.

И, конечно же, у нас есть Красный Халк, крушащий все на своем пути в течение пары минут и только в финале фильма. Видимо, беспокоясь о сборах, пиарщики решили протрубить всему миру о превращении Росса в Халка, поместив его на постеры и построив на этом трейлер. Наверняка идея окупится, но если бы этот поворот остался в тайне, то в картине было бы хоть что-то эпичное, способное разбудить от однотипной возни на экране.

Оправдать слабость фильма его долгими пересъемки можно, но сюжет уже на базовом уровне страдает от многих проблем. Хотя вставленные сцены вызывают особое негодование. Так, Джанкарло Эспозито был добавлен лишь после разгрома по итогам тестовых показов. Он играет Сайдвайндера, лидера Змеиного общества. В комиксах это одна из самых успешных злодейских организаций, а ее предводитель обладает способностью к телепортации. Взяв лишь название и откинув все остальное, Змеиное общество не имеет ни малейшего значения в развитии истории, а Сайдвайндер выполняет очень условные функции, тем самым растрачивая талант Эспозито.

Также пересъемки заметно повлияли на количество сцен с израильской актрисой Широй Хаас, которая произносит пару фраз и участвует в одной наивной боевой сцене, а потом попросту исчезает. Помимо нее, на протяжении фильма разговаривает лишь одна героиня женского пола (не считая камео Бетти Росс, о котором Marvel также сообщили заранее и несколько раз переснимали эпизод с ее появлением). «Капитан Америка» мог бы смириться со своим тестостероновым актерским составом, учитывая жанр политического триллера, но считает нужным все же ввести героинь, показательно на них наплевав.

Раздутый бюджет фильма явно ушел на правки и зарплаты актерам (надеемся, Харрисон Форд получил достойную оплату за заметную искренность в его желании выжать максимум из появления в этой франшизе). А вот графические дизайнерам явно недодали, еще и ограничив их во времени. Если раньше каждая копейка в фильмах Marvel была заметна в попкорновом экшене с эпическими взрывами и межпланетными путешествиями, то здесь она не отличается от худших представителей супергероики Sony. В некоторых сценах за головами героев буквально пиксельно-размытый пейзаж.

Говоря о Sony и, например, о последнем творении студии «Крейвене-охотнике», подобное кино даже попадало в формат guilty pleasure. Русский охотник там бегает по лесу из «Сумерек» и носит на груди клык, хотя позиционирует себя защитником животных. Это иронично по определению. В «Новом мире» же все пропитано таким серьезным пафосом, что даже попытки пошутить звучат неудачно. За этой вакханалией сюжетных линий и напряженных лиц можно запросто забыть, что Энтони Маки стал новым Капитаном Америкой.

Когда в 2015 году Сэм Уилсон в комиксах получил титул Кэпа, это стало одним из водораздельных моментов в американской поп-культуре, поддержавшей темнокожего мужчину в качестве лица страны. Он не обладает той же богатой предысторией, что и Стив Роджерс. Он даже не обладает суперсилами. Но Маки в этом образе вдохновляет, а сам актер обладает достаточным обаянием и талантом, чтобы стать ярким символом западной культуры. При этом в фильме Сэм может лишь топтаться на месте, сравнивая себя с предшественником, а также получать тумаки и недовольные комментарии в свой адрес. Все, что творится вокруг него и все фразы, что дают ему сценаристы — это засасывание зрителя в пучину кромешной скуки.