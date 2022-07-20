Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дэнни Рамирес
Дэнни Рамирес
Danny Ramirez
О персоне
Фильмография
Новости
Дэнни Рамирес
Danny Ramirez
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
17 сентября 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Рост
175 см
Биография Дэнни Рамиреса
Родился 17 сентября 1992 года. Чикаго, Иллинойс, США.
Развернуть
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Лили Рейнхарт проживает две разные жизни в трейлере мелодрамы «Смотри в обе стороны»
«Может ли один момент кардинально изменить вашу жизнь?»
Написать
20 июля 2022 16:19
Оливия Манн и еще несколько исполнителей пополнили каст сериала-антологии «Сказки ходячих мертвецов»
Премьера состоится уже летом этого года.
Написать
21 февраля 2022 10:37
Все новости
Related video
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»