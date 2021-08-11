«Что, если…?» – анимационный проект стримингового сервиса Disney+ в формате антологии, в основу которого легла одноименная серия комиксов. Действие сериала происходит в Мультивселенной, где существует множество вариантов развития ключевых для кинематографической вселенной Marvel событий. Каждый эпизод – их альтернативная версия. Что, если сыворотку суперсолдата получила Пегги Картер? Что, если королем Ваканды стал Киллмонгер, а с Земли вместо Квилла Йонду забрал Т’Чаллу? Все варианты событий и их исходы известны лишь таинственной внеземной сущности — Наблюдателю. Он присматривает за героями и почти не вмешивается в их дела.