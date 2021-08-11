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Постер к сериалу Что, если...?
Постер к сериалу Что, если...?
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Что, если...?
Что, если...? (2021 - …) What If...?
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Стрим-сервис Disney+
О чем сериал

«Что, если…?» – анимационный проект стримингового сервиса Disney+ в формате антологии, в основу которого легла одноименная серия комиксов. Действие сериала происходит в Мультивселенной, где существует множество вариантов развития ключевых для кинематографической вселенной Marvel событий. Каждый эпизод – их альтернативная версия. Что, если сыворотку суперсолдата получила Пегги Картер? Что, если королем Ваканды стал Киллмонгер, а с Земли вместо Квилла Йонду забрал Т’Чаллу? Все варианты событий и их исходы известны лишь таинственной внеземной сущности — Наблюдателю. Он присматривает за героями и почти не вмешивается в их дела.

Что, если...? - трейлер
Что, если...?
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Натали Портман
Натали Портман Jane Foster
Джош Бролин
Джош Бролин Thanos
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон Nick Fury
Пол Радд
Пол Радд Scott Lang
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас Hank Pym
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Что, если...? - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 9 эпизодов
 
Что, если...? - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Сезон 3
TBA,
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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