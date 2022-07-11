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Джулиус Она
Джулиус Она
Julius Onah
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Джулиус Она
Julius Onah
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Дата рождения
10 февраля 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Джулиуса Она
Родился 10 февраля 1983 года. Нигерия.
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Фильмография Джулиуса Она
Люче
драма
2019, США
6.0
Парадокс Кловерфилда
ужасы, фантастика, триллер, детектив
2017, США
5.0
Первый мститель 4
боевик, приключения, фантастика
,
0.0
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11 июля 2022 14:13
Netflix ведет переговоры о покупке фильма «Частица Бога»
Netflix ведет переговоры с Paramount о покупке фильма «Частица Бога», сообщает Deadline. Режиссерское кресло на съемках фильма занял Джулиус Она, продюсером выступил Джей Джей Абрамс.
Написать
25 января 2018 22:07
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