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Карл Ламбли
Карл Ламбли
Carl Lumbly
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Карл Ламбли
Carl Lumbly
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Дата рождения
14 августа 1951
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Миннеаполис, Миннесота, США
Рост
185 см
Биография Карла Ламбли
Родился 14 августа 1951 года. Миннеаполис, Миннесота, США.
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Фильмография Карла Ламбли
Доктор Сон
мистика, ужасы
2019, США
8.0
Военный ныряльщик
драма, биография
2000, США
7.0
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Карла Гуджино, Марк Хэмилл и другие артисты вошли в актерский состав сериала «Падение дома Ашеров»
Разработкой занимается автор «Призрака дома на холме».
Написать
10 декабря 2021 12:45
Из DC в Marvel: Карл Ламбли снимется в «Соколе и Зимнем солдате»
Отец Супергерл станет альтернативным Капитаном Америкой.
Написать
19 февраля 2020 13:43
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