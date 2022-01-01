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Зоша Рокемор
Зоша Рокемор
Xosha Roquemore
О персоне
Фильмография
Зоша Рокемор
Xosha Roquemore
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Дата рождения
11 декабря 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
178 см
Биография Зоши Рокемор
Родилась 11 декабря 1984 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Зоши Рокемор
Давай поженимся
комедия, драма, мелодрама
2021, США
5.0
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