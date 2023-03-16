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Киноафиша Новости Зак Снайдер анонсировал загадочное событие, связанное со старой киновселенной DC

Зак Снайдер анонсировал загадочное событие, связанное со старой киновселенной DC

16 марта 2023 15:41
Зак Снайдер анонсировал загадочное событие, связанное со старой киновселенной DC

Режиссер пообещал поделиться подробностями в конце апреля.

Зак Снайдер анонсировал некое загадочное событие, связанное со старой киновселенной DC. Режиссер разместил в своих социальных сетях короткое видео. В первой части ролика показано, как устройство, нарисованное с помощью компьютерной графики, сообщает о том, что было получено таинственное сообщение. Затем выясняется, что отправителем сообщения выступает злодей лорд Дарксайд. Ролик заканчивается двумя слайдами, на первом из которых написано «28-30 апреля 2023 года», а на втором — «Сохраните дату...».

Снайдер приступил к работе над киновселенной DC в 2013, сняв фильм «Человек из стали». После успеха этого фильма студия доверила ему самостоятельно развивать франшизу. Однако дальнейший провал картины «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016) подорвал веру компании в режиссера. Отчасти из-за этого «Лига справедливости» (2017) столкнулась с серьезными производственными трудностями. Позже Снайдер и вовсе вынужден был уйти из проекта по семейным обстоятельствам, а на его место был назначен Джосс Уидон, который радикально изменил сценарий и визуал ленты. Фанаты холодно приняли «Лигу сраведливости» Уидона и начали требовать позволить Снайдеру закончить свою версию. Их требования были услышаны. В 2021 году в свет вышла «Лига справедливости Зака Снайдера».

Хотя нынешние руководители DC Джеймс Ганн и Питер Сафран избрали совершенно иной по сравнению со Снайдером путь развития киновселенной, возможно, у них все же получилось договориться с режиссером о создании его собственных авторских проектов в рамках франшизы. Ранее дуэт сообщил, что намерен использовать в своей работе стратегию Elseworlds, предполагающую возможность существования различных независимых историй в рамках киновселенной, действие которых будет развиваться в других вселенных. Например, к таким историям относятся «Бэтмен» Мэтта Ривза и «Джокер» Тодда Филлипса. Теоретически Снайдер также мог получить возможность продолжить развивать свое видение вселенной DC в рамках подобного ответвления.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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