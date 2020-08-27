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Билл и Тед Билл и Тед
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Bill and Ted: Face the Music

Билл и Тед, 2020

2020 / США
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Киану Ривз в роли музыканта-неудачника пытается спасти мир от уничтожения.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Спустя 29 лет Алекс Уинтер и Киану Ривз возвращаются в ролях лодырей-металлистов, павших жертвами кризиса среднего возраста и жизни в пригороде.

Если законченный сценарий третьего фильма франшизы появился в 2018 году, то разговоры о продолжении истории о Билле и Теде шли еще в нулевые. Однако и Киану Ривз, и Алекс Уинтер оказались готовы вернуться к этим ролям только в конце 2010-х, когда предоставленный им сценарий показался им действительно стоящим. В съемках «Билла и Теда» приняли участие те, кто работал над первыми двумя фильмами: сценаристы Крис Мэтисон и Эд Соломон, а также продюсер Скотт Крупф.

Гость из будущего посещает Билла и Теда и сообщает им, что вся жизнь на Земле и во Вселенной погибнет, если в следующие 78 минут они не напишут тот самый хит. Так как к этому моменту им так и не удалось создать его, а их жизнь превратилась в сплошную рутину, Билл и Тед находят простейшее решение: отправиться в будущее, где песня уже существует, и выкрасть ее у самих себя. Их представления о себе в будущем сильно отличаются от действительности: они сидят в тюрьме, подкачались, а написанная ими песня слегка мрачновата. Чтобы выполнить поставленное задание и предотвратить катастрофу, они прибегают к помощи своих друзей, известных музыкантов, дочерей Билли и Теодоры и друг друга.

Во время съемок в жилом районе в Луизиане на дворе одного из домов появилась табличка с надписью «Вы удивительные». Проезжавший мимо Киану Ривз заметил это, вышел из машины и подписал ее. Позже он познакомился с семьей, соорудившей табличку, и сделал с ними несколько фотографий.

Самара Уивинг получила роль Теи после того, как Киану Ривз узнал, что она племянница Хьюго Уивинга, коллеги Ривза по «Матрице».

Сценарий фильма существовал еще в 2010 году, однако по ряду причин, связанных с необходимостью доработок сценария и поисками дистрибьютора, одобрен он был только в 2018 году.

В мае 2020 года Алекс Уинтер предложил всем желающим записать 30-секундное видео, в котором они бы зажигали под музыку из фильма, а часть опубликованных роликов будет использована в картине.

Американский хип-хоп исполнитель Kid Cudi появился в фильме в камео.

В фильме Тея одета в рубашку, очень похожую на ту, что носил Тед в «Невероятных приключениях Билла и Теда».

Лента посвящена Джорджу Карлину, сыгравшему Руфуса в двух предыдущих.

По словам сценаристов, эта картина — комбинация из старых фильмов о Билле и Теде и «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса.

Изначально предполагалось, что новый фильм станет перезапуском уже известной истории и Билл и Тед сделают то же, что когда-то сделал Руфус: найдут двух подростков и помогут им сдать доклад по истории, чтобы они организовали группу.

Создатели фильма работали с благотворительной организацией, помогающей ветеранам (Wounded Warrior Project), чтобы те могли принять участие в съемках.

Музыканты-раздолбаи Билл и Тед всю жизнь верили в пророчество, что их рок-н-ролл спасёт вселенную от гибели. И вот, глобальная катастрофа уже на носу, и на спасение мира у парней остается чуть больше часа. И тогда они решают отправиться в будущее, чтобы стырить эту песню… у самих себя. Вместе с папашами в путешествие отправляются уже взрослые дочери Билла и Теда. Но смогут ли папины дочки выдержать напор отцовского креатива?

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 27 августа 2020
Премьера онлайн 28 августа 2020
Премьера в мире 27 августа 2020
Возраст 12+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Дин Паризо
Дин Паризо
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Алекс Уинтер
Алекс Уинтер
Уильям Сэдлер
Уильям Сэдлер
Самара Уивинг
Самара Уивинг
Бригитт Ланди-Пейн
Бригитт Ланди-Пейн
Все актеры и съемочная группа
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Билл и Тед
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Много лет назад вечные неудачники и закадычные друзья Билл и Тед написали величайшую песню. Но шли годы, об их популярности забыли, и напарники скатились до выступлений на свадьбах родни. Вроде бы они обзавелись семьями и даже назвали дочерей Билли и Теа. Но браки рушатся, ведь переростки всё ещё больше привязаны друг к другу, чем к жёнам. И тут из будущего снова прибывает посланник и заявляет, что Билл и Тед должны в кратчайший срок сочинить песню, которая не даст сгинуть всему сущему. Они…
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саундтрек фильма Билл и Тед
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
10 актеров, которые в разное время играли одних и тех же персонажей Некоторым из них даже не пришлось заучивать новую роль.
Написать
26 мая 2021 18:54
Итоги года-2020 по версии Киноафиши.Инфо Выбираем лучших из лучших в этом непростом году!
Написать
3 декабря 2020 11:00
Видео: как Киану Ривза превратили в «качка» для фильма «Билл и Тед снова в деле» Девятиминутный ролик о создании грима. 
Написать
8 октября 2020 09:10
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