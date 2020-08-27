Билл и Тед, 2020

Во время съемок в жилом районе в Луизиане на дворе одного из домов появилась табличка с надписью «Вы удивительные». Проезжавший мимо Киану Ривз заметил это, вышел из машины и подписал ее. Позже он познакомился с семьей, соорудившей табличку, и сделал с ними несколько фотографий.

Самара Уивинг получила роль Теи после того, как Киану Ривз узнал, что она племянница Хьюго Уивинга, коллеги Ривза по «Матрице».

Сценарий фильма существовал еще в 2010 году, однако по ряду причин, связанных с необходимостью доработок сценария и поисками дистрибьютора, одобрен он был только в 2018 году.

В мае 2020 года Алекс Уинтер предложил всем желающим записать 30-секундное видео, в котором они бы зажигали под музыку из фильма, а часть опубликованных роликов будет использована в картине.

Американский хип-хоп исполнитель Kid Cudi появился в фильме в камео.

В фильме Тея одета в рубашку, очень похожую на ту, что носил Тед в «Невероятных приключениях Билла и Теда».

Лента посвящена Джорджу Карлину, сыгравшему Руфуса в двух предыдущих.

По словам сценаристов, эта картина — комбинация из старых фильмов о Билле и Теде и «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса.

Изначально предполагалось, что новый фильм станет перезапуском уже известной истории и Билл и Тед сделают то же, что когда-то сделал Руфус: найдут двух подростков и помогут им сдать доклад по истории, чтобы они организовали группу.

Создатели фильма работали с благотворительной организацией, помогающей ветеранам (Wounded Warrior Project), чтобы те могли принять участие в съемках.