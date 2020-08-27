Билл и Тед, 2020

Спустя 29 лет Алекс Уинтер и Киану Ривз возвращаются в ролях лодырей-металлистов, павших жертвами кризиса среднего возраста и жизни в пригороде.
Если законченный сценарий третьего фильма франшизы появился в 2018 году, то разговоры о продолжении истории о Билле и Теде шли еще в нулевые. Однако и Киану Ривз, и Алекс Уинтер оказались готовы вернуться к этим ролям только в конце 2010-х, когда предоставленный им сценарий показался им действительно стоящим. В съемках «Билла и Теда» приняли участие те, кто работал над первыми двумя фильмами: сценаристы Крис Мэтисон и Эд Соломон, а также продюсер Скотт Крупф.
Гость из будущего посещает Билла и Теда и сообщает им, что вся жизнь на Земле и во Вселенной погибнет, если в следующие 78 минут они не напишут тот самый хит. Так как к этому моменту им так и не удалось создать его, а их жизнь превратилась в сплошную рутину, Билл и Тед находят простейшее решение: отправиться в будущее, где песня уже существует, и выкрасть ее у самих себя. Их представления о себе в будущем сильно отличаются от действительности: они сидят в тюрьме, подкачались, а написанная ими песня слегка мрачновата. Чтобы выполнить поставленное задание и предотвратить катастрофу, они прибегают к помощи своих друзей, известных музыкантов, дочерей Билли и Теодоры и друг друга.
Во время съемок в жилом районе в Луизиане на дворе одного из домов появилась табличка с надписью «Вы удивительные». Проезжавший мимо Киану Ривз заметил это, вышел из машины и подписал ее. Позже он познакомился с семьей, соорудившей табличку, и сделал с ними несколько фотографий.
Самара Уивинг получила роль Теи после того, как Киану Ривз узнал, что она племянница Хьюго Уивинга, коллеги Ривза по «Матрице».
Сценарий фильма существовал еще в 2010 году, однако по ряду причин, связанных с необходимостью доработок сценария и поисками дистрибьютора, одобрен он был только в 2018 году.
В мае 2020 года Алекс Уинтер предложил всем желающим записать 30-секундное видео, в котором они бы зажигали под музыку из фильма, а часть опубликованных роликов будет использована в картине.
Американский хип-хоп исполнитель Kid Cudi появился в фильме в камео.
В фильме Тея одета в рубашку, очень похожую на ту, что носил Тед в «Невероятных приключениях Билла и Теда».
Лента посвящена Джорджу Карлину, сыгравшему Руфуса в двух предыдущих.
По словам сценаристов, эта картина — комбинация из старых фильмов о Билле и Теде и «Рождественской песни в прозе» Чарльза Диккенса.
Изначально предполагалось, что новый фильм станет перезапуском уже известной истории и Билл и Тед сделают то же, что когда-то сделал Руфус: найдут двух подростков и помогут им сдать доклад по истории, чтобы они организовали группу.
Создатели фильма работали с благотворительной организацией, помогающей ветеранам (Wounded Warrior Project), чтобы те могли принять участие в съемках.
Музыканты-раздолбаи Билл и Тед всю жизнь верили в пророчество, что их рок-н-ролл спасёт вселенную от гибели. И вот, глобальная катастрофа уже на носу, и на спасение мира у парней остается чуть больше часа. И тогда они решают отправиться в будущее, чтобы стырить эту песню… у самих себя. Вместе с папашами в путешествие отправляются уже взрослые дочери Билла и Теда. Но смогут ли папины дочки выдержать напор отцовского креатива?