Тем не менее, братьям Вачовски пришлось сначала снять триллер, чтобы показать студии свои умения. Затем они начали кропотливую работу с художником Джофом Дарроу. Вся историю, от первого до последнего эпизода, была запечатлена на бумаге. Братья пришли к боссам, держа 600 листов с иллюстрациями. Один рассказывал сюжет, переходя от рисунка к рисунку, а второй сопровождал это действо звуковыми эффектами. Результат того стол: Warner Bros. одобрила съемки.

В каком порядке смотреть все части фильма «Матрица»

«Матрица»,1999.

Томас Андерсон – обыкновенный молодой человек. Он работает программистом в крупной компании, старается быть ответственным и честным винтиком огромной системы. Но с наступлением вечера Томас превращается в другую личность: одаренного хакера Нео. Парень не доволен не только своим существованием, но и в целом устройством этого мира. По мнению Нео, все, что его окружает – неправильно. Навязчивая мысль об том не дает ему покоя. Хакеру постоянно снится тревожные сны, в итоге старается совсем не спать. Кажется, так жить невозможно: это грозит помешательстом.

Герой Киану Ривза ищет Морфеуса, опасного хакера, которого ищут спецслужбы, а по совместительству — единственного человека, способного ему помочь. Морфеус же, в свою очередь, одержим идеей, что человечество может спасти только Избранный, и находит его в Нео.

При встрече Морфеус предлагает парню выбор: красная или синяя таблетка. Первая пробудит человека от ложного сна в симуляции, вторая – сотрет память о встрече и последних часах перед ней. Буквально все зависит от того, какую пилюлю выберет главный герой.

В фильме множество отсылок к мифологии и художественным произведениям. Но самое таинственное совпадение — паспорт Нео. Он появляется в сцене допроса агентом Смитом. Если присмотреться, можно заметить: документ действует до 11.09.2001. Это дата террористического акта в США, но фильм вышел за два года до этих событий.

Интересные факты о съемках: в начале первого фильма главный герой шел по карнизу небоскреба. Киану Ривз действительно сделал это на крыше настоящего здания, без монтажа и дублеров. А съемка знаменитой сцены замедленного движения пуль – 12 секунд экранного времени — заняла два года и обошлась в 750 тысяч долларов.

«Матрица: Перезагрузка», 2003.

Нео наконец осознает, что создан для особой миссии и готов двигаться дальше, но ему нужна стратегия. Недостаточно устранить агентов – нужно перевернуть всю безупречную систему. Машины, обладающие чудовищной силой, управляют планетой, и просто так их свергнуть не получится, нужно бить в центр. Нео предстоит познать мир как тюрьму для жителей, и с помощью Пифии найти выход. Машинам становится известно об угрозе, готовится масштабное противостояние, а в игру входит новый участник…

«Матрица: Революция», 2003.

Фильм вышел всего через полгода после второй части. Реальность кажется ужасной выдумкой, и все усилия пробудить людей ото сна не дают результата. Нео не смог уничтожить матрицу, и огромная армия машин направляется в сторону города, где люди пытаются спастись. В руках Избранного – судьба системы и будущего. Нео должен срочно предпринять что-то, остановить бездушные механизмы и не дать им истребить человечество. Ведь, если повстанцы не победят, уже ничего нельзя будет исправить.