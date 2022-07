1 Opening: The Matrix Resurrections Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer, Don Davis 5:19

2 Two and the Same Johnny Klimek, Tom Tykwer 5:32

3 Meeting Trinity Johnny Klimek, Tom Tykwer 1:49

4 It's in My Mind Johnny Klimek, Tom Tykwer 4:21

5 I Fly or I Fall Johnny Klimek, Tom Tykwer 3:12

6 Set and Setting Johnny Klimek, Tom Tykwer 2:33

7 Into the Train Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer, Marcel Dettmann 2:35

8 Exit the Pod Johnny Klimek, Tom Tykwer 2:49

9 The Dojo Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer, Don Davis 3:41

10 Enter IO Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer, Justin Bell 3:10

11 Inside IO Johnny Klimek, Tom Tykwer 3:34

12 Escape Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer, Gene Pritsker 2:14

13 Broadcast Depth Johnny Klimek, Tom Tykwer 2:51

14 Exiles Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer, Gene Pritsker 2:41

15 Factory Fight Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer, Don Davis 3:44

16 Bullet Time Johnny Klimek, Tom Tykwer 4:51

17 Recruiting Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer, Gene Pritsker 3:12

18 Infiltration Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer, Justin Bell 2:37

19 I Like Tests Johnny Klimek, Tom Tykwer 2:29

20 I Can't Be Her Johnny Klimek, Tom Tykwer 2:40

21 Simulatte Brawl Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer, Don Davis 3:02

22 Swarm Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer, Don Davis 3:34

23 Sky Scrape Johnny Klimek, Tom Tykwer 1:43

24 My Dream Ended Here Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer, Don Davis 3:14

25 Neo and Trinity Theme (Johnny Klimek & Tom Tykwer Exomorph Remix) [from "The Matrix Resurrections"] Johnny Klimek, Tom Tykwer 5:45

26 Opening: The Matrix Resurrections (Alessandro Adriani Remix) Alessandro Adriani, Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer, Don Davis 6:16

27 My Dream Ended Here (Marcel Dettmann Remix) Marcel Dettmann, Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer, Don Davis 6:15

28 Nosce (Almost Falling Remix) Almost Falling, Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer 3:58

29 Bullet Time (Moderna Remix) Moderna, Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer 6:26

30 Back to the Matrix (Eclectic Youth Remix) Eclectic Youth, Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer 5:14

31 Welcome to the Crib (System 01 Remix) System 01, Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer 6:46

32 Flowing (Thomas Fehlmann Remix) Thomas Fehlmann, Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer 8:23

33 Temet (Esther Silex & Kotelett Remix) Esther Silex, Kotelett, Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer 8:11

34 Choice (Psychic Health Remix) Psychic Health, Johnny Klimek, Tom Tykwer / Johnny Klimek, Tom Tykwer 5:26