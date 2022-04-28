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Ламбер Вильсон
Ламбер Вильсон
Lambert Wilson
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Ламбер Вильсон
Lambert Wilson
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Дата рождения
3 августа 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Ламбер Вильсон
Родился 3 августа 1958 года. Нейи-сюр-Сен, Франция.
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Фильмография Ламбер Вильсон
Искушение
исторический, мелодрама, биография, драма
2021, Франция / Нидерланды
6.0
Переводчики
триллер
2020, Франция
7.0
Генерал Де Голль
драма, биография, исторический
2020, Франция
5.0
Ой, мамочки
комедия
2017, Франция
5.0
Одиссея
приключения, семейный, мелодрама
2016, Франция
7.0
Бешеные
драма, боевик, триллер
2016, Франция / Канада
5.0
Посмертный
мелодрама, драма, комедия
2014, США
5.0
С 5 до 7. Время любовников
комедия, мелодрама
2014, США
6.0
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