Наша рецензия

Через несколько лет после событий оригинальной трилогии Томас Андерсон (бессмертный Киану Ривз) – всемирно известный геймдизайнер (что-то вроде местного Хидео Кодзимы), который 24/7 трудится над модернизацией главного хита студии — компьютерной игры под названием «Матрица». Он весьма успешный и состоятельный человек, однако проблемы у героя все-таки имеются: не всегда удается как следует поспать, да и странные приступы с обрывочными флэшбэками будто бы из прошлой…