Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джессика Хенвик
Джессика Хенвик
Jessica Henwick
О персоне
Фильмография
Новости
Джессика Хенвик
Jessica Henwick
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
30 августа 1992
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Суррей, Англия, Великобритания
Рост
168 см
Биография Джессики Хенвик
Родилась 30 августа 1992 года. Суррей, Англия, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Джессики Хенвик
Матрица: Воскрешение
фантастика, боевик
2021, США
5.0
Любовь и монстры
фантастика, приключения
2020, США
7.0
Последняя капля
драма, комедия, приключения
2020, США
6.0
Под водой
боевик, драма, триллер
2019, США
6.0
Новизна
мелодрама, драма
2017, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
По данным Variety, «Достать ножи 2» выйдет в конце 2022 года
Фильм получит кинотеатральный прокат и будет показан на кинофестивалях.
Написать
24 января 2022 10:47
Джессика Хенвик едва не бросила актерскую карьеру перед тем, как получить роль Багз в «Матрице 4»
Поначалу она даже отказалась проходить прослушивание.
Написать
27 декабря 2021 11:10
Джессика Хенвик пояснила, почему Райан Джонсон был обязан взять ее в сиквел «Достать ножи»
Причина в «Звездных войнах».
Написать
24 декабря 2021 14:01
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»