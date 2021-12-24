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Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс
Carrie-Anne Moss
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Кэрри-Энн Мосс
Carrie-Anne Moss
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Дата рождения
21 августа 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Кэрри-Энн Мосс
Родилась 21 августа 1967 года. Ванкувер, Канада.
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Фильмография Кэрри-Энн Мосс
Матрица: Воскрешение
фантастика, боевик
2021, США
5.0
Разум в огне
драма, биография
2016, Ирландия / Канада
6.0
Франкенштейн
триллер
2016, США / Германия
5.0
Механическая девочка
анимация
2014, Канада / Корея
6.0
Помпеи
приключения, драма, мелодрама, боевик
2014, США / Германия
5.0
Принуждение
триллер, драма
2013, Канада
4.0
Сайлент Хилл 2 3D
ужасы
2012, США / Франция
7.0
Сумасшедший на воле
комедия
2010, США
8.0
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24 декабря 2021 13:13
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Они находят фильм впечатляющим, хотя и не без огрехов.
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Мы все-таки возвращаемся в Матрицу, и компанию нам составят уже знакомые герои. Киноафиша рассказывает, какие задачи теперь стоят перед любимыми персонажами в продолжении легендарной франшизы.
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