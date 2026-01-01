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Кэрри-Энн Мосс
Carrie-Anne Moss
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Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс
Carrie-Anne Moss
Дата рождения
21 августа 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Бернаби, Канада
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Биография Кэрри-Энн Мосс
Родилась 21 августа 1967 года. Ванкувер, Канада.
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Популярные фильмы
8.7
Матрица
(1999)
8.3
Сорвиголова
(2015)
8.0
Джессика Джонс
(2015)
Фильмография Кэрри-Энн Мосс
Яга
фэнтези
2026, Канада
4.7
Аколит
фантастика, боевик
2024, США
6.9
Перерожденные
Die Alone
ужасы, триллер
2024, Канада
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6.3
Matrix: Generation
Matrix: Generation
документальный
2024, Франция
6.3
Фубар
боевик, триллер, приключения
2023, США
7.5
Техасец по случайности
Chocolate Lizards
комедия, драма
2023, США
5.7
Матрица: Воскрешение
The Matrix: Resurrections
фантастика, боевик
2021, США
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Рецензия
Билеты
7.5
Детектив Вистинг
криминал, триллер, детектив
2019, Норвегия
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