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Кэрри-Энн Мосс

Carrie-Anne Moss
Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс Carrie-Anne Moss
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Дата рождения
21 августа 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Кэрри-Энн Мосс

Родилась 21 августа 1967 года. Ванкувер, Канада.

Фильмография Кэрри-Энн Мосс
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение
фантастика, боевик 2021, США
5.0
Разум в огне
Разум в огне
драма, биография 2016, Ирландия / Канада
6.0
Франкенштейн
Франкенштейн
триллер 2016, США / Германия
5.0
Механическая девочка
Механическая девочка
анимация 2014, Канада / Корея
6.0
Помпеи
Помпеи
приключения, драма, мелодрама, боевик 2014, США / Германия
5.0
Принуждение
Принуждение
триллер, драма 2013, Канада
4.0
Сайлент Хилл 2 3D
Сайлент Хилл 2 3D
ужасы 2012, США / Франция
7.0
Сумасшедший на воле
Сумасшедший на воле
комедия 2010, США
8.0
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Кэрри-Энн Мосс утверждает, что зрителям не обязательно смотреть первые три части «Матрицы» перед «Воскрешением» В новой ленте Ланы Вачовски достаточно отсылок, чтобы неподготовленный зритель мог понять, в чем суть.
Написать
24 декабря 2021 13:13
Американские обозреватели поделились впечатлениями от «Матрицы: Воскрешение» Они находят фильм впечатляющим, хотя и не без огрехов.
Написать
17 декабря 2021 17:18
Обратно в Матрицу: 7 культовых персонажей, которые вернулись в «Воскрешении» Мы все-таки возвращаемся в Матрицу, и компанию нам составят уже знакомые герои. Киноафиша рассказывает, какие задачи теперь стоят перед любимыми персонажами в продолжении легендарной франшизы.  
Написать
17 декабря 2021 17:07
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17 декабря 2018 00:05
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