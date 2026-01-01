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Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс Carrie-Anne Moss
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Кэрри-Энн Мосс

Carrie-Anne Moss

Дата рождения
21 августа 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Бернаби, Канада
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Биография Кэрри-Энн Мосс

Родилась 21 августа 1967 года. Ванкувер, Канада.

Популярные фильмы

Матрица 8.7
Матрица (1999)
Сорвиголова 8.3
Сорвиголова (2015)
Джессика Джонс 8.0
Джессика Джонс (2015)

Фильмография Кэрри-Энн Мосс

Яга
Яга
фэнтези 2026, Канада
Аколит 4.7
Аколит
фантастика, боевик 2024, США
Перерожденные 6.9
Перерожденные Die Alone
ужасы, триллер 2024, Канада
Смотреть трейлер
Matrix: Generation 6.3
Matrix: Generation Matrix: Generation
документальный 2024, Франция
Фубар 6.3
Фубар
боевик, триллер, приключения 2023, США
Техасец по случайности 7.5
Техасец по случайности Chocolate Lizards
комедия, драма 2023, США
Матрица: Воскрешение 5.7
Матрица: Воскрешение The Matrix: Resurrections
фантастика, боевик 2021, США
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Детектив Вистинг 7.5
Детектив Вистинг
криминал, триллер, детектив 2019, Норвегия
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Новости о Кэрри-Энн Мосс
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